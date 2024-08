José Neris no se presentó en Colón y su futuro es una incógnita

Por sus actitudes, quedó claro que no le interesa volver, por lo que se espera que aparezca algo para que siga en el exterior a través de su representante. Vale resaltar que ignoró los mensajes que en su momento el DT Iván Delfino le envió, en una actitud que ya no gustó, por lo que tendría pulgar abajo.

El tema es que forma parte del patrimonio y, sino no existe una propuesta formal de salida, tendrá que volver. En su momento se conoció que Defensor Sporting lo quería, pero consultó a su entorno y no a Colón, que está al día con el pago de las cuotas a River de Uruguay por la compra del 65% de su pase tasado en 600.000 dólares.

Un José Neris que tuvo poco rodaje este año luego de que tuviera profunda diferencias con el técnico Diego Aguirre. Esto lo llevó a ser muchas veces suplente y hasta ni concentrar. Así y todo fue citado a la Selección local para un amistoso, del que no participó.

Es joven y un potencial que muchos resaltan, pero por ahora está en deuda. Ni hablar por lo que mostró en Colón, donde hay saldo en el debe. Pero su postura es lo que podría jugarle en contra. A esta altura, lo mejor sería una negociación y que continúe en otro equipo, pero por ahora no hay nada. Habrá que ver si finalmente vuelve o aparece algo en los próximos días. Mientras tanto, se despidió de Peñarol en las redes sociales al terminar su contrato.

Embed - José Neris on Instagram: "Llegó el día de despedirme de @oficialcap, del club de mis amores, en donde siempre soñé con jugar. De niño siempre fui a la tribuna con la ilusión de algún día estar del otro lado, defendiendo los colores en la cancha. No se dio como esperaba, y sin duda que quedaron muchos objetivos por cumplir, pero también sé que fui y siempre seré un privilegiado por haber vestido y defendido esta camiseta. De Peñarol me llevó la alegría con la que viví el día a día, los compañeros que conocí, los funcionarios con los que conviví y muchos momentos hermosos que nunca voy a olvidar. Cuando las cosas no salían como esperaba siempre intenté levantarme y trabajar para dar una mejor versión de mí. Si lo volvería a intentar? Sin duda que sí. Llegar a Peñarol es el sueño de todo niño que se siente identificado con estos colores, y mientras me dedique a esta profesión siempre voy a tener la ilusión de volver. Un enorme gracias a toda la hinchada por el cariño y el apoyo de siempre, son los mejores y ustedes lo saben bien. Les deseo lo mejor en lo que viene, y que ojalá sea llenando la vitrina de muchas copas más. Por y para Peñarol, siempre. Gracias, @oficialcap "