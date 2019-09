La cruda revelación de Pulga Rodríguez antes del choque ante el Mineiro

Colón tiene una nueva cita con la historia. Este jueves, a partir de las 21.30, el conjunto de Pablo Lavallén enfrentará a Atlético Mineiro, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pulga habló con el sitio oficial de la Conmebol donde se refirió a lo que significa ser jugador en Argentina. "El fútbol argentino es a base de resultados y, si no se dan, parece que sos el peor y, si se dan, sos el mejor. La vida no es así", expresó.

"El futbolista es un ser humano. A veces hay chicos que debutan muy jóvenes y se los juzga como a uno más grande. Tienen 22 años y tal vez sienten esa necesidad de ir a un boliche, estar con amigas, con amigos, ser una persona normal de un fin de semana. En el fútbol argentino ven que estás en un boliche y está todo mal", añadió.

El tucumano de 34 años disputó gran parte de su carrera en Atlético Tucumán, donde es uno de los más grandes ídolos, es el máximo goleador histórico del Decano en Primera División y el segundo en toda la historia de la institución en general. Igualmente, no quiere que sus hijos sigan sus pasos y sean futbolistas.

Embed ¡Superación! La historia de esfuerzo del Pulga Rodríguez



⚫ El delantero que enciende la ilusión de @ColonOficial, el hombre que a los 3⃣4⃣ años sueña con ganar la #Sudamericana y conquistar su primer título. pic.twitter.com/neKMn71R3I — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 17, 2019

"El tema es que no quiero que sientan presión o que vayan a una escuelita de fútbol y le digan: 'sos el hijo de tal, tenés que jugar como tal'. Por eso digo que no me gustaría que jueguen al fútbol. No me gustaría que un día lleguen a su casa y digan: 'Papá, ¿sabés qué me dijeron? que no juego como vos", concluyó el Pulga.

Embed ¡El día que el Pulga Rodríguez pudo jugar en @realmadrid! pic.twitter.com/s2kDzuF3ql — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 17, 2019