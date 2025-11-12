Uno Santa Fe | Colón | Colón

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

Ezequiel Medrán sería prioridad para Delfín de Ecuador, en medio de la incertidumbre en Colón, ya que su continuidad depende de quién gane las elecciones

12 de noviembre 2025 · 16:36hs
La noticia sorprendió en las últimas horas y rápidamente generó ruido en el mundo Colón. Tras la histórica goleada 8-0 sufrida ante Aucas, el técnico Patricio Urrutia renunció en Delfín de Ecuador y ya suena con fuerza Ezequiel Medrán como posible reemplazante.

• LEER MÁS: Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

El entrenador de Colón tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero su continuidad está sujeta al resultado de las elecciones del 30 de noviembre, ya que no todas las listas lo tienen como prioridad, pese a que es quien reúne el mayor consenso. Charló, tal como lo informó hace unos días unosantafe, con cuatro de las cinco listas y convenció a tres, pero a la otra no tanto. Mientras que la quinta apunta hacia otro lado.

• LEER MÁS: Colón ajusta con Platense por la deuda de Picco para pagarle al plantel

Desde Ecuador vendrían por Medrán, por ahora DT de Colón

Según medios ecuatorianos, Medrán sería incluso la principal opción que maneja la dirigencia del Manta, que busca un golpe de timón tras el duro mazazo sufrido el fin de semana.

Ezequiel Medrán
Medr&aacute;n a&uacute;n no tiene seguro su puesto en Col&oacute;n y lo buscan desde Ecuador.

Medrán aún no tiene seguro su puesto en Colón y lo buscan desde Ecuador.

Mientras tanto, en Colón prefieren mantener la calma, aunque la versión no pasó desapercibida en medio de un contexto institucional y político cargado de incertidumbre.

• LEER MÁS: Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Por ahora, Medrán sigue enfocado en el proyecto que quiere desplegar en el Sabalero. Incluso la semana que viene volverá a los entrenamientos con algunos profesionales con contrato y los juveniles que alternan con la reserva, pero el interés del exterior abre un nuevo frente en el futuro inmediato del técnico, justo cuando Colón se prepara para una Asamblea clave y unas elecciones decisivas.

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

