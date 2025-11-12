Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ajusta con Platense por la deuda de Picco para pagarle al plantel

Platense debe dos cuotas del pase de Leonel Picco, que Colón pide para poner al día al plantel, por lo que la dirigencia "ajustaría" un poco el tema

12 de noviembre 2025 · 14:48hs
En medio de una situación económica delicada, Colón espera que Platense pague las dos cuotas pendientes por el pase de Leonel Picco. Dinero que la dirigencia esperaba para regularizar las deudas con el plantel profesional. El elenco de Vicente López adeuda las cuotas de junio y septiembre, mientras que en diciembre vencerá una nueva.

Desde la comisión directiva rojinegra reconocen que el plantel atraviesa un momento de malestar, ya que se le deben dos meses de sueldo y están por cumplirse tres, por lo que varios jugadores se fueron a las vacaciones sin haber cobrado.

Colón busca que Platense ponga al día

La realidad es que Colón contaba con esos pagos del Calamar para cumplir sus compromisos, pero al no ingresar los fondos, se generó un nuevo cuello financiero.

Godano encara las tratativas con Platense para que se ponga al d&iacute;a con Col&oacute;n.

Godano encara las tratativas con Platense para que se ponga al día con Colón.

Más allá de la inhibición que pesa por el reclamo de Alberto Espínola, la prioridad inmediata es pagarle al plantel. La dirigencia sabalera quiere "ajustar” la negociación con Platense para tratar de acelerar los tiempos. Una tratativa que encara el propio presidente Víctor Godano. Incluso, están al tanto de que el club de Vicente López gestionó ante la Conmebol un adelanto de 400.000 dólares para acondicionar las luces del estadio y poder ser local en la Copa Libertadores.

En Santa Fe confían en que una parte de ese dinero se destine a saldar la deuda con Colón, aunque no se descarta que en los próximos días haya nuevas charlas entre las dirigencias para ordenar la situación.

