Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

La dirigencia de Colón acordó la salida de tres futbolistas pero trabaja en la rescisión de otros contratos. Un referente cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Gigliotti podría rescindir su contrato con Colón, en tanto que Díaz se niega a hacerlo.

La actual comisión directiva de Colón dejará su mandato el 30 de noviembre y en los días que restan, buscan saldar deudas y achicar el plantel intentando rescindir contratos.

Hasta el momento, son tres los jugadores que acordaron su salida anticipada . Ellos son: Joel Soñora, José Barreto y en las últimas horas se sumó Cristian García.

Pero la intención es acelerar y poder acordar la ida de otros futbolistas. Y en ese aspecto, los dirigentes vienen dialogando con dos referentes, pero con respuestas diferentes.

Uno de ellos es el delantero Emmanuel Gigliotti cuyo contrato vence el 31 de diciembre. Y si bien hace algunos días la información daba cuenta de que el Puma analizaba la chance de seguir un año más, el panorama sería otro.

Ahora se menciona que el goleador tendría negociaciones avanzadas con la dirigencia para rescindir el contrato durante el mes de noviembre, dado que el lunes 24 tiene que presentarse para sumarse a los entrenamientos con el plantel.

En tanto que es muy distinta la postura de Marcos Díaz. El arquero no juega desde el 1 de julio, ya que se negó a ser suplente y en ese momento, Martín Minella lo apartó del plantel.

Y desde ese momento, los directivos sabaleros buscaron llegar a un acuerdo con Díaz para rescindir, pero sistemáticamente se encontraron con la negativa del arquero, que rechazó todo tipo de propuestas. Su contrato vence el 31 de diciembre y la realidad indica que más temprano que tarde se irá.