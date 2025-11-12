Colón sufre un desplome de socios y se agrava todavía más la economía

Colón enfrenta otro problema que refleja el complejo cierre de gestión: la abrupta caída en la cantidad de socios cuando los gastos son los mismos o mayores

Mientras la actual comisión directiva transita sus últimos días antes de la Asamblea y las elecciones, Colón enfrenta otro problema que refleja el complejo cierre de gestión: la abrupta caída en la cantidad de socios cuando los gastos son los mismos o más.

Como suele ocurrir en muchos clubes, una vez que termina la competencia oficial, se registra un importante descenso en el pago de la cuota. En la mayoría de los casos por cuestiones económicas y, en otros, por bronca o desánimo tras una mala temporada.

En este 2025, Colón llegó a superar la barrera de los 29.000 socios, lo que generó orgullo previo al anivesario del 5 de mayo y sirvió como respaldo financiero genuino. Sin embargo, la cifra fue cayendo progresivamente a medida que los resultados no acompañaban.

Colón, con un bajón pronunciado de socios

Según pudo saber UNO Santa Fe, en noviembre no se alcanzaron los 14.000 abonos, lo que representa menos de la mitad del pico máximo del año. El dato genera preocupación puertas adentro, ya que los gastos estructurales se mantienen –e incluso aumentan– mientras los ingresos se reducen drásticamente. La cuota societaria, vale recordarlo, es uno de los pocos recursos genuinos con los que cuenta Colón para sostener su funcionamiento diario. Lo que entrar de televisión no llega a cubrir lo que gana el cuerpo técnico, como para tomar dimensión.

tribuna colón La cantidad de socios de Colón bajó a más de la mitad en comparación al pico del año.

La dirigencia intenta resolver los compromisos más urgentes con un caudal de fondos en declive, en un contexto de alta demanda económica y con la expectativa puesta en el recambio institucional que se avecina.

Así, el descenso en la masa societaria se convierte en otro síntoma del desgaste general de la gestión y deja planteado uno de los grandes desafíos para la futura conducción: reconquistar al socio y volver a fortalecer la base económica del club.