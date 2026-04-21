La dirigencia de Colón comunicó una muy buena noticia para los socios

A través de sus redes sociales, la comisión directiva de Colón emitió un comunicado en relación al bono que deben pagar los socios

Los socios de Colón tendrán que pagar 10.000 pesos el bono para ingresar al estadio.

Entendiendo el contexto económico y la circunstancia deportiva, la dirigencia de Colón tomó una decisión muy sensata que fue comunicada a través de sus redes sociales.

Y es que este martes, vencía el plazo de la preventa de los bonos para socios a un valor de 10.000 pesos y desde este miércoles el monto a pagar se incrementaba a 15.000 pesos.

Sin embargo, la comisión directa decidió extender el plazo para adquirir el bono, pero manteniendo el mismo precio, es decir que hasta el día del partido, lo podrán adquirir a un valor de 10.000 pesos.

El comunicado de Colón

El Club Atlético Colón comunica a sus socios que de acuerdo a la excelente y abrumadora respuesta recibida con motivo de la venta del BONO del DIA DEL CLUB, el costo del mismo permanecerá en $10.000, extendiendo la promoción hasta el día del partido.

Por otro lado, se informa que a partir de mañana comenzará la venta de plateas para NO SOCIOS con el bono incluido en el precio de la localidad, a un valor de $15.000.

A saber:

PLATEA ESTE

ABONADOS: BONO $ 10.000

SOCIOS: $ 25.000 + BONO $10.000.- TOTAL: $ 35.000

NO SOCIOS: $ 50.000 + Bono $ 15.000 TOTAL: $ 65.000

PLATEA OESTE

ABONADOS: BONO $ 10.000

SOCIOS: $ 35.000 + BONO $ 10.000.- TOTAL: $ 45.000

NO SOCIOS: $ 70.000 + Bono $ 15.000 TOTAL: $ 85.000

PALCOS

ABONADOS: BONO $ 10.000

SOCIOS: $ 60.000 + BONO $ 10.000.- TOTAL: $ 70.000

NO SOCIOS: $ 100.000 + Bono $ 15.000 TOTAL: $ 115.000