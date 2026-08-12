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Colón se queda sin margen y cada vez ve más lejos la llegada de otro refuerzo

Delfino pretendía sumar un volante de características ofensivas, pero el mercado se fue cerrando sin alternativas concretas. Allende se queda y el arribo de otro jugador parece cada vez más improbable.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 17:55hs
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Colón se queda sin margen y cada vez ve más lejos la llegada de otro refuerzo

El tiempo juega en contra de Colón. A medida que avanzan los días, se reduce considerablemente la posibilidad de que el Sabalero pueda incorporar un nuevo futbolista para afrontar el tramo decisivo de la Primera Nacional.

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La intención de Iván Delfino era sumar un volante de características ofensivas, principalmente un jugador que pudiera desempeñarse como enganche y aportar una variante diferente al equipo. Sin embargo, las distintas alternativas que aparecieron durante los últimos días no llegaron a buen puerto y, por ahora, no hay un nombre concreto que permita pensar en una incorporación.

Allende se queda y cambia el escenario en Colón

Una de las posibilidades que se había instalado era la salida de Leandro Allende, quien había sido vinculado con Gimnasia de Mendoza. Su partida podía abrir una puerta para que Colón liberara un cupo y buscara otra alternativa en el mercado.

Finalmente, la operación no se concretó y Allende continuará en el plantel. Incluso, el escenario cambió dentro del propio equipo: el futbolista ahora aparece como una alternativa concreta para ser titular en los próximos compromisos.

Esto modifica por completo el panorama que manejaba el cuerpo técnico. Sin una salida y sin un reemplazo en carpeta, el margen de maniobra quedó prácticamente reducido a cero.

Además, para que Colón pueda liberar un cupo mediante una salida, debe tratarse de un jugador que cumpla con el requisito reglamentario relacionado con la cantidad de partidos en los que haya firmado planilla.

Tomás González, una opción que tampoco avanzó para Colón

Otro nombre que apareció en escena fue el de Tomás González, futbolista de Estudiantes de Río Cuarto.

Delfino lo conoce muy bien, ya que fue una pieza importante durante el ciclo del entrenador en el conjunto cordobés y tuvo un papel destacado en el ascenso. Por sus características, podía encajar en el perfil que busca el DT para reforzar la zona de creación.

Sin embargo, la posibilidad nunca terminó de tomar forma. González es un jugador importante para Estudiantes de Río Cuarto y, en las actuales condiciones, resultaría muy difícil conseguir su salida.

Así, otra de las alternativas que había aparecido para Colón terminó quedando descartada.

Delfino deberá arreglarse con lo que tiene

Con Allende nuevamente dentro de la consideración y sin una salida en el horizonte que permita liberar un lugar, el escenario indica que Colón terminará afrontando la parte final del campeonato con el actual plantel.

Delfino pretendía sumar una pieza más, pero el mercado no ofreció soluciones y el tiempo tampoco juega a favor del Sabalero.

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Por ahora, no hay nombres concretos sobre la mesa ni negociaciones encaminadas. Y mientras transcurren los días, la posibilidad de incorporar a ese volante ofensivo que buscaba el entrenador se vuelve cada vez más remota.

Todo indica que, salvo que aparezca una alternativa de último momento y se produzca alguna salida que habilite el movimiento, Colón no sumará otro refuerzo para el tramo final de la temporada.

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