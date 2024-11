La dirigencia de Colón ante una apuesta polémica y arriesgada

El plantel retomó los entrenamientos este miércoles, dado que pese a no tener competencia, la idea es que sigan trabajando hasta fines de noviembre y licenciar a los jugadores durante el mes de diciembre.

En la vuelta a las prácticas, estuvo el presidente sabalero Víctor Godano, junto a otros dirigentes y al director deportivo Iván Moreno y Fabianesi. Allí dialogaron con el DT Diego Osella y con los jugadores.

La polémica decisión que tomaría la dirigencia de Colón

Lo cierto es que con el correr de las horas, la información que comenzó a circular indica que tanto Godano como Moreno y Fabianesi tendrían decidido ratificar en el cargo a Osella.

Pese a no cumplir con el objetivo, el entrenador tendría la chance de arrancar dirigiendo a Colón en el 2025. Una decisión que sin dudas genera polémica, en función de lo que mostró el equipo y los antecedentes anteriores de Osella en el banco sabalero.

Los números claramente no avalan la gestión de Osella y es que de los seis partidos que dirigió contando el cotejo del Reducido, apenas ganó uno. Sumó siete puntos sobre 18 en juego con una efectividad del 38,8%.

Con Osella en el banco, Colón venció a Defensores de Belgrano 2-0, empató 0-0 con Chaco For Ever y también 0-0 con Atlético de Rafaela. En tanto que igualó 1-1 con Deportivo Madryn y All Boys. La única derrota fue ante San Telmo 1-0.

Pero más allá de los resultados lo que se le reprocha a Osella es la falta de ambición en los tres partidos que disputó como visitante. Como así también los cambios conservadores que dispuso en esos encuentros.

Colón nunca se convenció de salir a ganar jugando fuera del Brigadier López y ante All Boys recién se animó cuando estaba perdiendo y necesitaba marcar dos goles.

Joel Soñora que fue la figura de Colón, recién entró a los 30' del segundo tiempo y Javier Toledo a los 41'. Metió dos cambios a los 15' del segundo tiempo, cuando el equipo ya perdía.

Uno de ellos fue el ingreso de Oscar Garrido por Ezequiel Herrera. Y el otro el de José Neris por Federico Jourdan. El primero cambió lateral por lateral y el segundo fue un punta por un carrilero. Pero a esa altura, Colón tenía que hacer dos goles.

Algo similar sucedió en el partido contra Atlético de Rafaela, cuando el Sabalero necesitaba ganar para terminar más arriba en la tabla y poder contar con ventaja deportiva. Y terminó jugando con tres volantes centrales (Prediger, Talpone y Forneris).

Precisamente, los puntos que perdió como visitante lo privaron de finalizar en una mejor posición para afrontar el Reducido. Y lo terminó pagando muy caro, ya que quedó eliminado porque su rival terminó mejor posicionado.

Esa falta de audacia ante rivales menores como Chaco For Ever y Atlético de Rafaela es para cuestionar. No tanto la caída con San Telmo que es uno de los mejores equipos y en ese partido Colón jugó un aceptable primer tiempo.

Con tres meses largos por delante antes de que arranque la competencia, la decisión de ratificar a Osella es cuanto menos polémica teniendo en cuenta los últimos antecedentes.

Y está claro que es una apuesta arriesgada, ya que se trata de un proceso que carga en sus espaldas con el fracaso de la eliminación en la primera fase del Reducido.

En el primer mano a mano definitorio, Colón no dio la talla, a excepción de los últimos 15' del partido, cuando no le quedaba otra que arriesgar e ir a buscar el triunfo.

Todas esas cuestiones son las que ponen de manifiesto el enojo de los hinchas con Osella. Y también con los dirigentes que están por tomar la decisión de ratificarlo.