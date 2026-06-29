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Fin de un corto ciclo: Colón acordó la desvinculación de Lucas Cano

Colón llegó a un acuerdo con Lucas Cano para rescindir el contrato que vencía en diciembre. Apenas 13 partidos y una asistencia

Ovación

Por Ovación

29 de junio 2026 · 18:39hs
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Fin de un corto ciclo: Colón acordó la desvinculación de Lucas Cano

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón sigue reordenando su plantel en este mercado de pases y, después de varios días de negociaciones, logró cerrar la salida de Lucas Cano, tras acordar la rescisión del contrato que expiraba recién en hasta diciembre. El delantero no formaba parte de la consideración de Ezequiel Medrán.

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Finalmente, ambas partes acercaron posiciones y sellaron la desvinculación. Todo indica que el futuro de Cano estaría en el fútbol peruano. Esa posibilidad también encajaba con la postura de Colón, que pretendía evitar que el atacante reforzara a otro equipo de la Primera Nacional en plena lucha por el ascenso.

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La salida marca el final de un ciclo que estuvo muy lejos de las expectativas. El delantero había llegado con la misión de aportar experiencia y goles, pero nunca logró consolidarse. Desde sus primeras presentaciones dejó más dudas que certezas y terminó perdiendo terreno en la consideración.

Lucas Cano deja Col&oacute;n.

Lucas Cano deja Colón.

El flojo paso de Cano por Colón

Los números reflejan ese paso discreto: apenas disputó 13 partidos con la camiseta rojinegra y no convirtió goles, registrando solamente una asistencia.

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Además del aspecto deportivo, la rescisión también representa un alivio económico para la institución. Cano tenía uno de los salarios más elevados del plantel y su salida le permite a Colón descomprimir la masa salarial, además de generar un margen mayor para continuar en la búsqueda de los refuerzos que pretende Medrán antes del cierre del mercado.

Colón Lucas Cano contrato
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