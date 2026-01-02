La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

Cuando estaba preparado para presentarse a entrenar este viernes, la dirigencia de Colón le avisó al Pulga Rodríguez que le extendía la licencia

Colón le extendió la licencia al Pulga para que no se presente en el arranque de la pretemporada.

Este viernes a las 17 en el predio 4 de junio, el plantel de Colón arrancará la pretemporada bajo la conducción del cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán.

Y uno de los futbolistas que iba a estar presente era Luis Miguel Rodríguez. Si bien el director deportivo Diego Colotto le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta, la realidad es que Pulga tiene contrato hasta diciembre del 2026.

Por ello, el delantero que pasó Navidad y Año Nuevo en Tucumán, llegó este jueves a Santa Fe con la intención de sumarse a los trabajos de pretemporada.

Sin embargo, horas antes de la vuelta a los entrenamientos, la comisión directiva rojinegra le notificó al Pulga que se le extendía la licencia hasta el 15 de enero.

LEER MÁS: Tenía todo acordado para jugar en Colón, pero su destino estaría en Chile

Es decir, que el jugador no está obligado a presentarse a los entrenamientos. Una decisión que indudablemente tiene como objetivo ganar tiempo.

Si bien Colón le avisó a Rodríguez que no sería tenido en cuenta, la realidad indica que nadie de la dirigencia se puso en contacto con Roberto San Juan, para llegar a un acuerdo y rescindir el vínculo.

Por lo cual, el futbolista está decidido a cumplir el contrato y por ello este viernes iba a estar presente. Así las cosas, la novela del Pulga con Colón, promete varios capítulos más.