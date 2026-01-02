Uno Santa Fe | Colón | Colón

La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

Cuando estaba preparado para presentarse a entrenar este viernes, la dirigencia de Colón le avisó al Pulga Rodríguez que le extendía la licencia

2 de enero 2026 · 08:53hs
Este viernes a las 17 en el predio 4 de junio, el plantel de Colón arrancará la pretemporada bajo la conducción del cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán.

Y uno de los futbolistas que iba a estar presente era Luis Miguel Rodríguez. Si bien el director deportivo Diego Colotto le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta, la realidad es que Pulga tiene contrato hasta diciembre del 2026.

Por ello, el delantero que pasó Navidad y Año Nuevo en Tucumán, llegó este jueves a Santa Fe con la intención de sumarse a los trabajos de pretemporada.

Sin embargo, horas antes de la vuelta a los entrenamientos, la comisión directiva rojinegra le notificó al Pulga que se le extendía la licencia hasta el 15 de enero.

Es decir, que el jugador no está obligado a presentarse a los entrenamientos. Una decisión que indudablemente tiene como objetivo ganar tiempo.

Si bien Colón le avisó a Rodríguez que no sería tenido en cuenta, la realidad indica que nadie de la dirigencia se puso en contacto con Roberto San Juan, para llegar a un acuerdo y rescindir el vínculo.

Por lo cual, el futbolista está decidido a cumplir el contrato y por ello este viernes iba a estar presente. Así las cosas, la novela del Pulga con Colón, promete varios capítulos más.

