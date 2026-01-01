Comienza el año de la resurrección y en el que Colón tiene que volver a ser Colón

En este 2026, Colón tiene un único objetivo, que es el de volver a Primera División y dejar atrás los últimos años de decadencia futbolística e institucional

Colón arranca una nueva etapa en la que está obligado a ponerse de pie y volver a Primera División.

Los últimos tres años de Colón resultaron penosos desde todo punto de vista . El 2023, por tratarse del año en el que el Sabalero perdió la categoría descendiendo a la Primera Nacional.

Y los últimos dos, 2024 y 2025, por la crisisi futbolística e institucional en la que se vio sumergido . Por ello, la necesidad imperiosa en este 2026, de volver a ser Colón y de recuperar la mística.

Para ello, el club tendrá que volverse a poner de pie. Y por los movimientos iniciales que viene realizando la flamante dirigencia que encabeza José Alonso, parece ir por el camino correcto.

En un mes de gestión, la nueva comisión directiva mostró celeridad y resolución en muchos aspectos, para ordenar a un club en el que reinaba la anarquía.

Pero se sabe que en fútbol, nunca 2+2 es 4. Ya que nada asegura el éxito y por eso el camino a recorrer es largo. Los primeros pasos que se dieron fueron firmes y seguros, pero aún no comenzó a rodar la pelota que es la que decide los destinos de los clubes.

El armado del plantel que encabeza el director deportivo Diego Colotto y que cuenta con el respaldo de la dirigencia se viene desarrollando de acuerdo a lo establecido, más allá de algunos contratiempos.

Como es lógico que suceda, algunas negociaciones que parecen encaminadas, se terminan por caer. Pero a la par llegan nombres importantes y se apuesta fuerte por algunos futbolistas.

El claro ejemplo es la gestión que se viene llevando a cabo para concretar la vuelta de Federico Lértora. Colón arma un plantel y un equipo absolutamente nuevo y eso siempre resulta un desafío para todos.

Principalmente para el DT Ezequiel Medrán, quien ya conoce el club, pero que está más obligado que nunca a dar las respuestas que no supo brindar en esos siete partidos que dirigió a Colón el año pasado.

Las primeras gestiones realizadas por la dirigencia achican el margen de error. Se canceló la deuda con el plantel, se puso al día a los empleados del club y se pagó la deuda con Alberto Espínola.

La intención de ordenar y generar armonía puertas adentros se cumplió. Como así también la rapidez para contratar los refuerzos y que este viernes Medrán de inicio a la pretemporada con una base importante de jugadores.

El margen de error para todos es cero, porque más allá de que hay nueva dirigencia y nuevo plantel, se sabe que si Colón no gana, de poco servirá todo lo antes mencionado.

Ahora Colón tiene que volver a ser Colón y dejar atrás los últimos años oscuros en los que perdió prestigio y que tanto daño le hizo al club. Ponerse de pie y volver al lugar del que nunca debió irse. Este 2026, debe ser el año de la resurrección.