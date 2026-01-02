Uno Santa Fe | Santa Fe | Tasa General de Inmuebles

Tasa General de Inmuebles: la Municipalidad recuerda que está vigente el pago anual anticipado

La Municipalidad de Santa Fe informa que se podrá realizar el pago anual de la Tasa General de Inmuebles y obtener la bonificación del mes de enero

2 de enero 2026 · 11:40hs
Tasa General de Inmuebles de Santa Fe

Tasa General de Inmuebles de Santa Fe

Hasta el 23 de enero se puede abonar la Tasa General de Inmuebles correspondiente a todo el año 2026. Cabe mencionar que accediendo a esta opción, se bonifica el mes de enero. Quienes opten por pagar mes a mes, la cuota de enero vence el miércoles 14, mientras que para los jubilados y pensionados el vencimiento será el día 30.

Durante los primeros días del mes de enero, –a quienes no están adheridos a la boleta digital– la Municipalidad de Santa Fe distribuye las boletas de la Tasa General de Inmuebles (TGI) correspondientes al primer trimestre de 2026, junto a ellas cada contribuyente también recibe en su domicilio otra boleta con la opción de cancelar el tributo municipal anual de manera anticipada.

Desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas municipal, recuerdan que en caso de no haber recibido la boleta pueden imprimirla desde la web www.santafeciudad.gov.ar, apartado TGI dentro de la opción Contribuyentes, ingresando con padrón y clave (ambos datos pueden obtenerse de una boleta anterior).

También puede solicitarla al correo electrónico [email protected]; o comunicarse telefónicamente a la línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000 y se les enviarán las boletas por correo electrónico. Asimismo de manera presencial en el Palacio Municipal (Salta 2951), en Ventanilla de Contribuyentes (planta baja), o en las oficinas de distrito sin turno previo.

Cómo y dónde pagar la Tasa General de Inmuebles

Quienes posean tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Santa Fe o tarjeta Cabal del Banco Credicoop podrán abonar en seis cuotas sin interés o con tarjeta Credifiar en tres cuotas sin interés.

Estas opciones son únicamente para pagos presenciales en las cajas municipales ubicadas en el Palacio Municipal, Cementerio Municipal, Estación Belgrano, Corralón Municipal - DVR y Tribunal de Faltas.

Lugares habilitados y horarios de funcionamiento

  • Palacio Municipal (Salta 2951): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.
  • Cementerio (Blas Parera 5401): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.
  • Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.
  • Corralón Municipal - DVR (Pte. Perón 3600): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.
  • Tribunal de Faltas (San Luis 3078): lunes a viernes 7.30 a 17 y los sábados de 8 a 16.

También puede pagarse con tarjeta de débito o en efectivo en las cajas de Santa Fe servicios ubicados en las Oficinas de Distrito:

  • Distrito Noroeste: La Tablada (Teniente Loza 6970)
  • Distrito Noreste (Aristóbulo del Valle 9446)
  • Distrito La Costa (Ruta 1, kilómetro 2.7)
  • Distrito Oeste: Cementerio Municipal (Blas Parera 5401)
  • Parque Garay (Suipacha 3800)
  • Distrito Centro: Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150)
  • Distrito Este: Prado Español (General Paz y Hernandarias)
  • Distrito Norte: Jardín Botánico (Av. Gorriti 3900)

Es importante aclarar que en todas estas sedes el horario de atención es de 7.30 a 13.

Otros medios de pago

* Santa Fe servicios

* Cobro Express

* RapiPago

* Pago Fácil

* Plus Pagos – ASJ

* Cajeros Automáticos y Home Banking – Red Link y Red Banelco, accediendo al Código de pago electrónico.

* Bica Ágil

* Por código QR

La Municipalidad recuerda que la boleta de la Tasa General de Inmuebles (TGI) se puede abonar mediante código QR. Esta opción se suma a las ya existentes, a los fines de brindar más comodidades a los contribuyentes. Es mediante el simple escaneo del código impreso en las boletas, directamente desde el celular.

El procedimiento es sencillo y fácil: consiste en leer con la cámara de cualquier teléfono móvil el QR e inmediatamente aparecerán en pantalla los datos del municipio, el monto a pagar, el período y el vencimiento. Presionando en el botón Continuar se avanza a una página donde se pueden cargar los datos de cualquier tarjeta de débito o generar un DEBIN para cancelar el tributo luego de ingresar al home banking.

Los contribuyentes adheridos a MI TGI DIGITAL estarán recibiendo en sus correos electrónicos las boletas correspondientes.

Tasa General de Inmuebles bonifica Municipalidad Santa Fe
Noticias relacionadas
santa fe avanza con la regulacion de las apuestas deportivas online: como funcionara el nuevo sistema

Santa Fe avanza con la regulación de las apuestas deportivas online: cómo funcionará el nuevo sistema

sigue vigente para la ciudad de santa fe el alerta por calor extremo: cuando llega el alivio

Sigue vigente para la ciudad de Santa Fe el alerta por calor extremo: cuándo llega el alivio

Venta de autos cero kilómetros

Las ventas de autos en Santa Fe crecieron más del 50% en 2025 y superaron el promedio nacional

ano nuevo en santa fe: 13 vehiculos retenidos por alcoholemia durante los controles nocturnos

Año Nuevo en Santa Fe: 13 vehículos retenidos por alcoholemia durante los controles nocturnos

Lo último

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Último Momento
Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse

Provincias Unidas contra el decreto de la nueva Side: "Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse"

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Ovación
La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

La polémica decisión de Colón que afecta al Pulga Rodríguez

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Colón lo tenía encaminado, pero se le escapó: Tomás Fernández jugará en Aldosivi

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe