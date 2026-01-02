Tasa General de Inmuebles: la Municipalidad recuerda que está vigente el pago anual anticipado

La Municipalidad de Santa Fe informa que se podrá realizar el pago anual de la Tasa General de Inmuebles y obtener la bonificación del mes de enero

Hasta el 23 de enero se puede abonar la Tasa General de Inmuebles correspondiente a todo el año 2026 . Cabe mencionar que accediendo a esta opción, se bonifica el mes de enero. Quienes opten por pagar mes a mes, la cuota de enero vence el miércoles 14, mientras que para los jubilados y pensionados el vencimiento será el día 30.

Durante los primeros días del mes de enero, –a quienes no están adheridos a la boleta digital– la Municipalidad de Santa Fe distribuye las boletas de la Tasa General de Inmuebles (TGI) correspondientes al primer trimestre de 2026, junto a ellas cada contribuyente también recibe en su domicilio otra boleta con la opción de cancelar el tributo municipal anual de manera anticipada.

Desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas municipal, recuerdan que en caso de no haber recibido la boleta pueden imprimirla desde la web www.santafeciudad.gov.ar, apartado TGI dentro de la opción Contribuyentes, ingresando con padrón y clave (ambos datos pueden obtenerse de una boleta anterior).

También puede solicitarla al correo electrónico [email protected]; o comunicarse telefónicamente a la línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000 y se les enviarán las boletas por correo electrónico. Asimismo de manera presencial en el Palacio Municipal (Salta 2951), en Ventanilla de Contribuyentes (planta baja), o en las oficinas de distrito sin turno previo.

Cómo y dónde pagar la Tasa General de Inmuebles

Quienes posean tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Santa Fe o tarjeta Cabal del Banco Credicoop podrán abonar en seis cuotas sin interés o con tarjeta Credifiar en tres cuotas sin interés.

Estas opciones son únicamente para pagos presenciales en las cajas municipales ubicadas en el Palacio Municipal, Cementerio Municipal, Estación Belgrano, Corralón Municipal - DVR y Tribunal de Faltas.

Lugares habilitados y horarios de funcionamiento

Palacio Municipal (Salta 2951): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Cementerio (Blas Parera 5401): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Corralón Municipal - DVR (Pte. Perón 3600): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Tribunal de Faltas (San Luis 3078): lunes a viernes 7.30 a 17 y los sábados de 8 a 16.

También puede pagarse con tarjeta de débito o en efectivo en las cajas de Santa Fe servicios ubicados en las Oficinas de Distrito:

Distrito Noroeste: La Tablada (Teniente Loza 6970)

Distrito Noreste (Aristóbulo del Valle 9446)

Distrito La Costa (Ruta 1, kilómetro 2.7)

Distrito Oeste: Cementerio Municipal (Blas Parera 5401)

Parque Garay (Suipacha 3800)

Distrito Centro: Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150)

Distrito Este: Prado Español (General Paz y Hernandarias)

Distrito Norte: Jardín Botánico (Av. Gorriti 3900)

Es importante aclarar que en todas estas sedes el horario de atención es de 7.30 a 13.

Otros medios de pago

* Santa Fe servicios

* Cobro Express

* RapiPago

* Pago Fácil

* Plus Pagos – ASJ

* Cajeros Automáticos y Home Banking – Red Link y Red Banelco, accediendo al Código de pago electrónico.

* Bica Ágil

* Por código QR

La Municipalidad recuerda que la boleta de la Tasa General de Inmuebles (TGI) se puede abonar mediante código QR. Esta opción se suma a las ya existentes, a los fines de brindar más comodidades a los contribuyentes. Es mediante el simple escaneo del código impreso en las boletas, directamente desde el celular.

El procedimiento es sencillo y fácil: consiste en leer con la cámara de cualquier teléfono móvil el QR e inmediatamente aparecerán en pantalla los datos del municipio, el monto a pagar, el período y el vencimiento. Presionando en el botón Continuar se avanza a una página donde se pueden cargar los datos de cualquier tarjeta de débito o generar un DEBIN para cancelar el tributo luego de ingresar al home banking.

Los contribuyentes adheridos a MI TGI DIGITAL estarán recibiendo en sus correos electrónicos las boletas correspondientes.