Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Con la continuidad de Ezequiel Medrán y una profunda refundación del plantel, Colpon empieza a perfilar su equipo ideal de cara al nuevo torneo.

Ovación

Por Ovación

1 de enero 2026 · 11:08hs
José Busiemi / UNO Santa Fe

Si la temporada 2026 de la Primera Nacional comenzara hoy, Colón ya tendría un boceto bastante claro de cómo pararse en cancha. La dirigencia encabezada por José Alonso, junto a su comisión directiva y el director deportivo Diego Colotto, decidió apostar por la continuidad de Ezequiel Medrán como entrenador, en una determinación que excedió lo político y se apoyó en una idea futbolística a desarrollar a largo plazo.

Esa decisión fue el punto de partida para una profunda refundación del plantel rojinegro. Del grupo anterior, Medrán conservó a varios juveniles y a un puñado de futbolistas con experiencia: Tomás Giménez, Nicolás Thaller, Facundo Castro, Nicolás Talpone, Facundo Castet e Ignacio Lago. El resto del armado comenzó prácticamente desde cero.

Las caras nuevas y lo que aún puede llegar

Hasta el momento, Colón incorporó al arquero Matías Budiño, Ignacio Antonio, Julián Marcioni, Leandro Allende, Matías Godoy, Leonel González y Pier Barrios. A ellos podrían sumarse en breve Matías Muñoz, Federico Lértora y Alan Bonansea, tres nombres que están muy cerca de sellar su vínculo y que, de concretarse, modificarían el once inicial.

Sin embargo, si el análisis se hace con los jugadores que hoy tiene a disposición el cuerpo técnico, Medrán ya perfila una estructura definida y un sistema que apunta a la solidez defensiva y a la movilidad en ataque.

Un esquema con cinco defensores

El dibujo táctico elegido sería un 5-2-3-1, con Matías Budiño como titular en el arco. Como alternativas aparecen Tomás Giménez —uno de los pocos sobrevivientes del plantel anterior, aunque no se descarta una salida en este mercado— y el juvenil Tomás Paredes.

En el lateral derecho, pese a que el club avanza por el uruguayo Emanuel Beltrán, hoy el puesto sería para Zahir Ibarra, quien ya tuvo participación en la recta final de la última temporada. La zaga central estaría conformada por la dupla que llegó desde Melgar de Perú: Pier Barrios y Leonel González, mientras que por el costado izquierdo Leandro Allende le ganaría la pulseada a Facundo Castet.

El mediocampo y un ataque en construcción

En la mitad de la cancha, la situación es clara: cuando se confirme la llegada de Federico Lértora será titular indiscutido. Pero mientras tanto, la dupla de internos estaría integrada por Ignacio Antonio y Nicolás Talpone, dos jugadores con características complementarias.

Más adelante, Ignacio Lago se movería como extremo por derecha, Matías Godoy haría lo propio por izquierda y Julián Marcioni ocuparía el rol de segundo punta, con libertad para moverse detrás del nueve. En el centro del ataque, y a la espera de la llegada de Alan Bonansea, el referente ofensivo hoy sería Facundo Castro.

El posible once inicial

Con este panorama, si hoy comenzara el certamen, Colón formaría con: Matías Budiño; Zahir Ibarra, Pier Barrios, Leonel González y Leandro Allende; Nicolás Talpone e Ignacio Antonio; Ignacio Lago, Julián Marcioni y Matías Godoy; Facundo Castro.

Un equipo en plena construcción, con una base que comienza a consolidarse y la ilusión latente de que, con los refuerzos que restan, Colón pueda armar un plantel competitivo para ir en busca del gran objetivo del 2026: pelear por el ascenso.

