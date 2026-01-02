River viaja a Neuquén para iniciar la parte física de la pretemporada

El plantel de River que conduce Marcelo Gallardo se trasladará este viernes por la noche a San Martín de Los Andes donde estará hasta el 10 de enero

River viajará en la noche de este viernes a la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes donde iniciará la parte física de la pretemporada.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo arribará esta noche al aeropuerto Aviador Carlos Campos cerca de las 21:00, mientras que el traslado al hotel Loi Suites Chapelco se concretará alrededor de las 22:00 donde se espera que sea recibido por una gran cantidad de hinchas que organizaron un banderazo allí.

Por la tarde, el equipo de Núñez realizará su último entrenamiento en el River Camp del municipio bonaerense de Ezeiza y, cerca de las 19:00, emprenderá viaje hacia Neuquén.

Esta será la cuarta pretemporada que el conjunto comandado por Gallardo realiza en San Martín de Los Andes, ya que, anteriormente, estuvo en 2020, 2022 y 2024.

A diferencia de años anteriores, esta estadía en suelo neuquino será más corta ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay, precisamente a la ciudad de Maldonado, para disputar la Serie Río de la Plata donde enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11, desde las 21 horas, en el estadio Domingo Burgueño Miguel y, en el mismo recinto, jugará ante Peñarol de Montevideo el sábado 17 a las 22 horas.

Para esta temporada 2026 que se iniciará a fines de enero con su visita a Barracas Central por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, Gallardo ya cuenta con dos refuerzos que llegaron hace algunos días: los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera, ambos provenientes del fútbol brasileño.