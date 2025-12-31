Uno Santa Fe | Colón | Colón

Alan Bonansea, con todo listo para ser refuerzo de Colón

Colón habría cerrado al goleador Alan Bonansea, de gran temporada en Patronato. En los primeros días del 2026 firmaría su contrato.

31 de diciembre 2025 · 11:37hs
Colón dio un paso clave en el armado de su plantel para la próxima temporada de la Primera Nacional. En silencio y con negociaciones prolongadas, el Sabalero se habría asegurado la llegada de Alan Bonansea, delantero que viene de ser una de las piezas ofensivas más importantes de Patronato de Paraná y uno de los goleadores de la categoría.

Luego de varias semanas de charlas y contactos, el atacante habría dado el visto bueno a la propuesta rojinegra, pese a contar con alternativas seductoras tanto en Primera División como en el exterior. De no mediar imprevistos, en los próximos días arribará a Santa Fe para someterse a la revisión médica y firmar su contrato con la institución del barrio Centenario.

El nueve que quería Medrán

Desde que finalizó la temporada, el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán marcó como prioridad la incorporación de un delantero con gol probado en la categoría. Bonansea cumplía con todos los requisitos: experiencia, conocimiento del torneo y un rendimiento sostenido que lo colocó entre los atacantes más eficaces de la Primera Nacional.

Su arribo no fue sencillo. Colón debió competir con ofertas económicas importantes y con el deseo del propio jugador de dar el salto a Primera o probar suerte fuera del país. Sin embargo, el proyecto deportivo, el peso del club y la ambición de pelear arriba inclinaron la balanza.

Los números que respaldan la elección

La última temporada de Alan Bonansea en Patronato fue más que positiva y explica el interés que despertó en varios mercados.

Temporada 2025 – Patronato

Primera Nacional:

Partidos: 31

Goles: 11

Asistencias: 2

Minutos jugados: 2.758

Minutos por gol: 251’

Reducido de la Primera Nacional:

Partidos: 1

Minutos: 90’

Total:

Partidos: 32

Goles: 11

Asistencias: 2

Minutos jugados: 2.848

Minutos por gol: 259’

Cifras que lo posicionan como uno de los delanteros más confiables del campeonato y que Colón pretende capitalizar en su búsqueda de protagonismo.

Reencuentro con un viejo socio

El posible arribo de Bonansea también trae consigo un detalle que entusiasma puertas adentro: el reencuentro con Julián Marcioni. Ambos compartieron dupla ofensiva en Patronato y supieron complementarse dentro del área, una sociedad que el cuerpo técnico sabalero espera reeditar en Santa Fe.

La ofensiva no es el único sector en el que Colón trabaja. En una situación similar a la de Bonansea se encuentran el volante Matías Muñoz, a quien Medrán ya dirigió en Gimnasia de Mendoza, y Federico Lértora. Por el mediocampista campeón en 2021, el club realizó una oferta de contrato por dos temporadas y reina el optimismo respecto a una posible vuelta.

Un mercado que empieza a tomar forma

Con la llegada casi cerrada de Bonansea, Colón comienza a darle forma a un mercado de pases que apunta a combinar jerarquía, conocimiento de la categoría y sentido de pertenencia. El goleador está al caer y, con él, el Sabalero refuerza una de las zonas que más necesitaba potenciar para soñar en grande en la próxima temporada.

