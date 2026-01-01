Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón recibió el 2026 con un mensaje emotivo y guiños a su identidad sabalera

El club rojinegro eligió una puesta en escena sensible y simbólica para saludar el Año Nuevo, con un video protagonizado por dos chicos, referencias al potrero y una segunda publicación dedicada a todo el pueblo sabalero.

1 de enero 2026 · 09:09hs
Colón recibió el 2026 con un mensaje emotivo y guiños a su identidad sabalera

Para darle la bienvenida al 2026, Colón apostó por una narrativa distinta en sus redes sociales oficiales. El club publicó un video breve pero cargado de significado, protagonizado por dos chicos vestidos con camisetas rojinegras: uno con la tradicional titular y el otro con la alternativa, sentados sobre un pilar, en una escena cotidiana que remite a la esencia barrial del fútbol.

LEER MÁS: Colón obligado a recalcular: ¿Se le caen dos nombres clave para reforzar el ataque?

En el diálogo, uno de ellos observa a un tercero y pregunta: “¿Y ese quién es?”. La respuesta llega con naturalidad: “No sé, me dijo que juega en Colón”. El intercambio continúa con una frase que conecta de lleno con la idiosincrasia sabalera: “Juega bien, se nota que tiene potrero”, reforzando la idea del fútbol nacido en la calle, la amistad y la ilusión.

La ilusión que empieza desde chicos

La escena avanza con una propuesta simple pero cargada de simbolismo: “¿Y si mañana lo invitamos a jugar un partido?”. El acuerdo llega rápido, como sucede en cualquier esquina o barrio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2006539270669086984&partner=&hide_thread=false

El cierre del diálogo aporta una cuota de realidad y nostalgia: un adulto llama a uno de los chicos —el que viste la camiseta titular— para ir a comer, mientras el otro se queda sentado, mirando hacia el lugar donde estaba el supuesto jugador de Colón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2006568730076262894&partner=&hide_thread=false

El video finaliza con el escudo del club como protagonista y la firma Tres/Catorce, la empresa encargada de profesionalizar la comunicación digital del Sabalero, marcando el sello de una pieza pensada desde lo emocional y lo identitario.

Un mensaje para todo el pueblo sabalero

Con el inicio del nuevo día, Colón completó el saludo de Año Nuevo con una segunda publicación. Bajo la leyenda “A todo el pueblo sabalero ”, el club compartió una imagen impactante del estadio Brigadier López colmado, de noche, iluminado por fuegos artificiales.

LEER MÁS: Último llamado en Colón: filas, descuento final y suba inminente en los abonos 2026

La placa incluyó el escudo rojinegro y el mensaje “¡Feliz año nuevo!”, acompañado por la fecha 01/26, como símbolo de un nuevo comienzo y de la esperanza renovada para toda su gente.

Identidad, emoción y pertenencia

De esta manera, Colón inició el 2026 apelando a sus raíces, al potrero, a la infancia y al sentimiento colectivo que atraviesa generaciones. Un saludo que combinó sensibilidad, identidad y pertenencia, reafirmando el vínculo entre el club y su pueblo sabalero, con la ilusión intacta de cara a un nuevo año.

Colón Año Nuevo 2026
