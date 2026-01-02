Uno Santa Fe | Colón | Colón

Tenía todo acordado para jugar en Colón, pero su destino estaría en Chile

Desde hace varios días, la dirigencia de Colón tenía todo acordado para sumar a Leonel González, pero la negociación se terminó cayendo

Ovación

Por Ovación

2 de enero 2026 · 08:31hs
Leonel González no jugará en Colón y su destino estaría en Chile.

Colón tenía todo acordado para que el defensor Leonel González se convirtiera en refuerzo sabalero. Sin embargo, en las últimas horas, la operación se terminó frustrando.

Leonel González no llegará a Colón

El marcador central zurdo de 31 años quien en 2025 jugó en Melgar, no llegará a Santa Fe y en consecuencia, su destino sería el fútbol chileno.

González iba a llegar junto con Pier Barrios, con quien formó la dupla titular de Melgar de Perú y el director deportivo Diego Colotto, apuntaba precisamente a sumar dos defensores de experiencia y que se conocían muy bien.

Pero un pedido del representante de González, hizo que la negociación se cayera. Y es que le imponía a la dirigencia, la obligación de compra del defensor, una vez que finalizara el préstamo.

Es decir, que Colón a fines del 2026, estaba obligado a adquirir la ficha del defensor. Y eso no convenció a los dirigentes, que desistieron de la operación y ahora comienzan a analizar otras alternativas.

Colón Leonel González Melgar
