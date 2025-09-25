Uno Santa Fe | Colón | River

La racha adversa de River contra equipos brasileños en los últimos años

River cayó ante Palmeiras y se despidió en los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras perder 5-2 en el global. Una nueva derrota ante brasileños. ¡Mirá!

25 de septiembre 2025 · 19:18hs
La racha adversa de River contra equipos brasileños en los últimos años

River cayó este miércoles ante Palmeiras y se despidió en los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de perder 5-2 en el global. Esta eliminación, además, representó una nueva derrota del Millonario ante equipos brasileños.

A partir de su retorno a los torneos internacionales, que comenzó en 2014 con la conquista de la Copa Sudamericana, River se había convertido en un rival durísimo para cualquier equipo, consiguiendo triunfos épicos entre los que se destacan el 3-0 ante Cruzeiro en la Copa Libertadores 2015 y el 2-1 frente a Gremio en las semis de 2018, ambos como visitante.

La mala racha de River con los equipos brasileños

Sin embargo, en los últimos años River sufre muchísimo ante los equipos brasileños, contra los que le cuesta horrores competir y generalmente termina con las manos vacías.

Esta racha adversa comenzó en la final de la Copa Libertadores 2019, en la que River parecía tener todo liquidado para levantar por quinta ocasión en su historia el trofeo de clubes más importante de América. Pero con una ráfaga goleadora, el Flamengo dio vuelta la historia gracias a un doblete de Gabigol.

La estadística negativa continuó en el 2020, cuando el Palmeiras lo eliminó en las semifinales de la Copa Libertadores con un global de 3-2, luego de imponerse 3-0 como visitante en la ida y avanzar pese a la derrota como local por 2-0 en la vuelta.

Al año siguiente, en los cuartos de final de esta misma competición, el Atlético Mineiro pasó por arriba al equipo “Millonario”, con un global de 4-0 (1-0 como visitante en El Monumental y 3-0 como local en la vuelta).

En el 2022 River cae de manera sorpresiva en los octavos de final frente a Vélez, mientras que al año siguiente, con Martín Demichelis como director técnico, el conjunto de Núñez volvió a quedar eliminado en la misma instancia.

En aquella ocasión, el Inter de Porto Alegre se impuso por 9-8 en una interminable tanda de penales, luego de lo que fue la igualdad 3-3 en el global.

Para 2024 se dio el regreso de Marcelo Gallardo como director técnico del club, lo que ilusionaba a los hinchas de River con la posibilidad de volver a pelear en el plano internacional. Pero todo se vino abajo en las semifinales de aquel año, cuando el Atlético Mineiro volvió a dejar al Millonario con las manos vacías con un global de 3-0.

En este 2025 se repitió la tendencia, ya que el Palmeiras consiguió una cómoda clasificación con un contundente global de 5-2 para meterse en las semifinales y acentuar la racha adversa de River contra los equipos brasileños.

La última vez que River pudo ganarle una serie mano a mano a un equipo brasileño fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2020, cuando superó al Athletico Paranaense con un global de 2-1.

River Palmeiras Libertadores
Noticias relacionadas
esta la sede y hora del partido river-racing por los cuartos de final de la copa argentina

Está la sede y hora del partido River-Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

moreyra: me fui libre mal de colon, no me pagaban y ni sueldo tenia

Moreyra: "Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía"

las lesiones no paran en colon y habria dos bajas mas para jugar ante estudiantes (ba)

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

los jugadores de colon que tampoco serian convocados para visitar a estudiantes (ba)

Los jugadores de Colón que tampoco serían convocados para visitar a Estudiantes (BA)

Lo último

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Santa Fe será el lugar de presentación de la franquicia Litoral

Santa Fe será el lugar de presentación de la franquicia Litoral

Último Momento
Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Santa Fe será el lugar de presentación de la franquicia Litoral

Santa Fe será el lugar de presentación de la franquicia Litoral

Los Pumas y una importante prueba en Durban ante Sudáfrica

Los Pumas y una importante prueba en Durban ante Sudáfrica

La racha adversa de River contra equipos brasileños en los últimos años

La racha adversa de River contra equipos brasileños en los últimos años

Ovación
Moreyra: Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía

Moreyra: "Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía"

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'