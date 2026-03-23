"No estuvimos a la altura de lo que es Colón y estamos en deuda con la gente"

Luego de la durísima derrota que sufrió Colón ante San Telmo, Pier Barrios asumió las culpas tanto en lo individual, como en lo grupal

Colón jugó un pésimo partido ante San Telmo y perdió el invicto. Los horrores defensivos lo terminaron condenando al equipo y los defensores mostraron un rendimiento paupérrimo.

Si bien Pier Barrios venía de ser de los jugadores más destacados de Colón, ante el Candombero hizo todo mal, cometiendo errores difíciles de entender.

El análisis de Pier Barrios

Luego del encuentro, el experimentado defensor dio la cara en diálogo con la Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe 101.7) asumió las culpas y reveló la intención de dar vuelta la página.

"La verdad que duele muchísimo, tengo mucha bronca y tristeza. No salió nada, son esos partidos para el olvido y nos duele no haber estado a la altura de lo que es Colón", comenzó diciendo.

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Para luego agregar: "Estamos en deuda con la gente y con el club, pero no queda otra que masticar esta bronca y revertir la situación. Fue un golpe duro, que no puede volver a pasar y en lo personal fue un partido muy malo".

Y fnalizó: "Nos queda esa bronca de jugar un partido en el que no nos sale nada. Pero hay que hacerse cargo y revertir la imagen en el proximo partido, estamos en un club muy grande que nos obliga a pelear arriba".