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Medrán mejora el presente, pero su efectividad en Colón aún no alcanza el 50%

Colón pelea arriba en la zona A de la Primera Nacional, pero los números del ciclo de Ezequiel Medrán se quedaron por la racha de tres sin ganar

Ovación

Por Ovación

4 de mayo 2026 · 14:39hs
Medrán mejora el presente, pero su efectividad en Colón aún no alcanza el 50%

UNO Santa Fe | José Busiemi

Pasaron 11 fechas de la Primera Nacional y Colón sigue instalado en un lugar expectante. El segundo puesto en la zona A le da aire al equipo de Ezequiel Medrán, incluso en medio del primer tramo de turbulencia del campeonato: tres partidos sin ganar, con dos empates y una derrota.

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El último fin de semana, en la visita a Los Andes, el Sabalero mostró una versión más sólida lejos de Santa Fe. Tuvo mayor orden, mejores pasajes futbolísticos y por momentos dio la sensación de estar más cerca de recuperar la identidad. Sin embargo, volvió a faltarle lo que más suele separar a los equipos que pelean arriba: eficacia para transformar mejoras en victorias.

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Un presente que sostiene el crédito en Colón

Más allá de ese pequeño bache de tres sin ganar, el panorama todavía le da respaldo al entrenador. La campaña mantiene a Colón prendido en la pelea grande y eso amortigua cualquier ruido que puedan generar los resultados recientes.

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Medrán, puertas adentro, mantiene la confianza. El cuerpo técnico entiende que el equipo ofrece señales de crecimiento, sobre todo en cuestiones de funcionamiento y competitividad, aunque todavía le cuesta traducir ese progreso en una cosecha más contundente. En lo que va de la temporada 2026, el balance le entrega un 54% de los puntos. Un registro aceptable para un conjunto que pretende pelear el ascenso, pero que todavía busca dar un salto de consistencia.

Ezequiel Medrán
Medrán todavía no alcanza el 50% de efectividad en Colón.

Medrán todavía no alcanza el 50% de efectividad en Colón.

Cuando la lupa se amplía y se toma el ciclo completo del entrenador en Colón, la estadística cambia de tono. Desde que asumió, Medrán dirigió 18 partidos, con seis victorias, seis empates y seis derrotas. La efectividad global se ubica en el 44%, una cifra que todavía no logra instalarse por encima del umbral del 50%.

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Ese registro tiene una explicación clara. Buena parte del arrastre responde al flojo cierre de 2025, donde apenas ganó un duelo. Ese tramo condicionó el promedio y todavía pesa en el balance general.

El objetivo no cambia en Colón

Hoy el clima alrededor del ciclo es diferente. El equipo está en competencia, se mantiene arriba y conserva margen para corregir. El crédito existe, pero también viene acompañado por una condición innegociable. En Colón saben que el verdadero examen será sostenerse en la pelea hasta las últimas fechas. Porque más allá de la estadística, el único parámetro que terminará validando el trabajo de Ezequiel Medrán será llegar con chances concretas de pelear el ascenso hasta el final.

Ezequiel Medrán Primera Nacional Colón
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