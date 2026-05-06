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¿Qué pasó entre Matías Godoy y un pibe de Colón en una práctica?

Se conocieron detalles del episodio que involucró al volante de Colón, Matías Godoy, y un juvenil que se lesionó durante un ensayo

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 16:15hs
¿Qué pasó entre Matías Godoy y un pibe de Colón en una práctica?

Prensa Colón

En las últimas horas, el nombre de Matías Godoy volvió a quedar en el centro de la escena en Colón. Tras cumplir una suspensión por expulsión, surgieron versiones de un supuesto nuevo episodio de indisciplina. Sin embargo, con el correr de las horas, el panorama tomó otro rumbo.

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Según pudo saber UNO Santa Fe, lo ocurrido responde a una situación de entrenamiento que terminó de la peor manera. El lunes, durante un trabajo de fútbol entre jugadores que no participaron del partido ante Los Andes y juveniles que viene evaluando Ezequiel Medrán, se produjo una jugada desafortunada.

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Una acción de juego, sin mala intención en Colón

En plena disputa por la pelota, Godoy fue a trabar con el juvenil Joaquín Rodríguez. La acción, propia de la intensidad de cualquier práctica, derivó en una grave consecuencia: el joven habría sufrido una rotura de ligamentos.

Colón Godoy Cruz Matías Godoy
Mat&iacute;as Godoy volvi&oacute; a ser noticia en Col&oacute;n.

Matías Godoy volvió a ser noticia en Colón.

Lejos de tratarse de una conducta indebida, desde el entorno remarcan que fue una jugada fortuita, sin intención de provocar daño. Un choque más dentro de un contexto competitivo que, esta vez, terminó con una noticia dolorosa.

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La aclaración resulta clave frente al aluvión de informaciones que rápidamente apuntaron contra Godoy, instalando la idea de un nuevo problema disciplinario.

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Mientras tanto, la preocupación principal pasa por la recuperación del juvenil, en un episodio que deja en evidencia los riesgos que también existen puertas adentro del entrenamiento profesional.

Colón Matías Godoy Rodríguez
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