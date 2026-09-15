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Entre varias bajas y dudas, Delfino busca respuestas en Colón para recibir a Los Andes

Colón volvió a trabajar con la obligación de cortar la racha de derrotas, pero el panorama no ayuda pensando en Los Andes por las suspensiones y lesiones

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2026 · 14:36hs
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Entre varias bajas y dudas, Delfino busca respuestas en Colón para recibir a Los Andes

Ya no alcanza con cambiar una pieza. Colón necesita reaccionar ya. Después de tres derrotas al hilo, el plantel trabajó este martes pensando en el partido del domingo, desde las 16.30, en el Brigadier López, ante Los Andes por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional.

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La necesidad es ganar para frenar la caída. El problema es que Iván Delfino tendrá que intentar hacerlo con un plantel cada vez más reducido. La lista de ausencias empieza con dos jugadores que venían siendo importantes. Mauro Peinipil y Federico Lértora llegaron al límite de amarillas y deberán cumplir una fecha de suspensión. A ellos se suma Matías Muñoz, que continúa recuperándose de un desgarro.

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Tampoco hay certezas respecto de Pier Barrios, Facundo Castet e Ignacio Lago, quienes atraviesan diferentes problemas físicos. Demasiadas dudas para un equipo que necesita reconstruir su funcionamiento después de una seguidilla que lo golpeó en lo futbolístico y en la tabla. No hay tampoco un parte médico que aclare la situación.

Delfino debe armar un recompecabezas en Col&oacute;n para jugar con Los Andes

Delfino debe armar un recompecabezas en Colón para jugar con Los Andes

Para ocular el lateral derecho está Emanuel Beltrán como reemplazante natural. Encima fue expulsado Nicolás Thaller, por lo que habrá que ver si Barrios está y sino deberá correrse Sebastián Olmedo para el ingreso en la izquierda de Gabriel Risso Patrón, en caso que Castet tampoco pueda estar. Asimismo, el flojo nivel de Matías Budiño deja abierta la puerta también, con errores muy marcados, pero la sensación es que el técnico no tendría reemplazarlo en este momento tan caliente.

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Delfino, cada vez con menos recursos en Colón

La preparación para recibir a Los Andes tendrá varios frentes abiertos. Habrá que reemplazar suspendidos, esperar la evolución de los lesionados, definir nombres y, al mismo tiempo, intentar recuperar la confianza de un equipo que llega golpeado. El escenario obliga a Colón a responder. El domingo no tendrá demasiado espacio para las excusas: juega en Santa Fe, ante su gente y con la necesidad de volver a ganar.

Colón Los Andes Iván Delfino
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