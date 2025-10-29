Uno Santa Fe | Colón | Colón

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

La reserva de Colón, ya sin chances de clasificar, venció de visitante a Aldosivi 2-0 por la 16ª y última fecha de la fase inicial del Clausura Proyección

29 de octubre 2025
Este miércoles por la tarde, la reserva de Colón bajó el telón a la temporada con un triunfo por 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, por la 16ª y última fecha de la zona A del Torneo Clausura Proyección. Una forma de terminar con una sonrisa, pese a ya no tener chances de entrar a los playoffs.

El rojinegro se impuso gracias a las apariciones de Máximo Johnston (PT 4') e Iván Ojeda (ST 6'). Más allá de no haber podido alcanzar los playoffs, el Sabalero mostró carácter y eficacia en su última presentación del año.

Con el resultado obtenido, Colón terminó con 18 puntos, luego de cuatro victorias, seis empates y cinco caídas. En la estadística final, el equipo marcó 13 tantos y recibió 18, quedando apenas dos unidades por debajo de Barracas Central, el último que está clasificando a la fase final.

El cierre en La Feliz significó también un balance alentador para Minella y su cuerpo técnico, que lograron darle rodaje a varios juveniles del club. Sin alcanzar el objetivo de clasificación, la reserva dejó una imagen de crecimiento y compromiso, pensando ya en el próximo desafío, después de regresar a las inferiores de AFA en este 2025.

Formaciones de Aldosivi y Colón

Aldosivi: Kevin Báez; Ian Acosta, Ariel González, Tiago Torres, Mateo Vales, Lautaro Ludueña, Santiago Campione, Lucio Falasco, Segundo Fernández, David Juárez y Alexis Devesa. DT: Mariano Padilla.

Tomás Paredes; Nazareno Luque, Jonás Ravano, Zahir Ibarra y Luca Campagnaro; Máximo Johnston, Zahir Yunis, Bautista Maillier y Kevin Colli; Iván Ojeda y Matías Córdoba. DT: Martín Minella.

Colón Aldosivi Reserva
