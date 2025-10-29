¿Cuándo será la Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y Balance?

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2025 · 14:30hs
La dirigencia de Colón aún no definió la fecha para la Asamblea Ordinaria en la que se pondrá a consideración de los socios la Memoria y el Balance correspondientes al último ejercicio. Sin embargo, hay una certeza: se hará después del 10 de noviembre, cuando se presentarán las listas de las próximas elecciones.

Colón, todavía fin fecha para la Asamblea

De acuerdo al estatuto, el llamado debe realizarse con 10 días de anticipación, por lo que se estima que la Asamblea podría concretarse cerca del 20 de noviembre, en una fecha muy próxima a los comicios.

Será la última presentación económica de la gestión de Víctor Godano, quien no buscará la reelección. La expectativa entre los socios es alta, no solo por el contexto electoral, sino también por la necesidad de conocer con detalle el cierre contable de un ciclo que combinó una temporada deportiva para el olvido con algunos avances institucionales, entre ellos la resolución de más de 15 juicios que venían afectando las finanzas de la entidad.

La Asamblea en Colón será luego del 10 de noviembre.

Se espera que vuelva a ser tensa en este aspecto, ya que la decepción viene siendo muy grande, por más que se hayan hecho cosas muy importantes y resuelto cerca de 15 juicios. Pero claro, el termómetro siempre se mide en base a si la pelota entra o no.

La oficialización del llamado a Asamblea sería inminente y todo indica que se dará en medio de una intensa campaña política, ya que por el momento no hubo acuerdo de unidad y se proyecta la participación de al menos cinco listas, aunque podrían sumarse más en los próximos días.

Colón Asamblea elecciones
El DT de Colón Ezequiel Medrán comenzará a entrenar el 17 de noviembre con 22 jugadores jóvenes pertenencientes al club.

José Alonso y José Vignatti tendrán un mano a mano en las próximas horas.

