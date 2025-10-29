Uno Santa Fe | Colón | Colón

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Emmanuel Gigliotti reveló su deseo de seguir jugando al fútbol y en Colón. "Si no me gustara el club ya me habría vuelto a Buenos Aires", tiró.

29 de octubre 2025 · 09:16hs
En la segunda parte de la entrevista con el streaming Dame Gol (Telefé), programa que cuenta con la conducción de Adrián Brodsky y la participación de Hugo Sánchez y Sergio Ramírez, Emmanuel Gigliotti se corrió del análisis de la campaña y dejó una mirada más profunda sobre el futuro de Colón, su propia continuidad y el modelo futbolístico que imagina para el club.

Qué quiere Emmanuel Gigliotti para su futuro

“Tengo ganas de seguir jugando. Y si me preguntan qué equipo armaría, no tengo dudas: hay que intentar jugar bien al fútbol. En todas las categorías se puede, no me vengan con que en la B Nacional no se puede jugar”, afirmó con convicción.

LEER MÁS: La inhibición de Colón y su impacto político: ¿por qué puede mover el tablero electoral?

El delantero planteó la necesidad de un proyecto con una identidad clara, independientemente de los nombres: “Para mí, cuando jugás bien, tenés más chances de ganar. No digo lindo, digo bien. Si jugás a los pelotazos todo el tiempo, dependés del error. Hay que tener una idea y sostenerla”.

Además, elogió la decisión dirigencial de incorporar a Colón nuevamente en los torneos juveniles de AFA: “Eso fue muy positivo. Competir con equipos de Primera en inferiores es clave. No es lo mismo evaluar a un chico que juega el fin de semana contra amateurs. Hay que formar jugadores en contextos reales”.

Gigliotti y la relación con Moreno y Fabianesi en Colón

Sobre la relación con Iván Moreno y Fabianesi, el exdirector deportio de Colón, fue sincero: “Siempre tuve buena relación con Iván. No sé por qué no le fue bien, tengo una charla pendiente con él para saber su análisis. A mí me gusta aprender de lo que los demás ven”.

También dejó clara su postura sobre el rol del próximo entrenador: “El técnico que venga tiene que tener diálogo y cercanía con los jugadores. Esa comunicación es fundamental. Podés equivocarte en lo táctico, pero si hay distancia con el grupo, es imposible”.

LEER MÁS: La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

Gigliotti no esquivó la situación política del club, a pocas semanas de las elecciones: “Hay cinco listas, y ojalá se pongan de acuerdo. Sería un buen momento para unirse y pensar todos en volver a Primera. Pero bueno, si las ideas son muy opuestas, es difícil”.

Por último, habló desde lo personal, mostrando su apego a la ciudad y al club: “Me encanta Santa Fe. Mis hijas están contentas, la familia está bien. Si no me gustara el lugar o el club, ya me habría vuelto a Buenos Aires. Volví a Colón porque me habían hecho feliz, y lo asumí como un desafío”.

