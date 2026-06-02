El claro declive que experimentó Colón en cuanto a los resultados

Colón fue de mayor a menor en las primeras 15 fechas del campeonato y las estadísticas así lo indican

En los primeros ocho partidos, Colón sumó 17 puntos y en los últimos siete, apenas ocho unidades.

La realidad indica que Colón viene experimentado con el correr de los partidos un claro retroceso en relación a los resultados obtenidos.

Y es que en las primeras ocho fechas del torneo, el Sabalero obtuvo cinco triunfos, dos empates y una derrota. Sumando 17 puntos sobre 24 en disputa, con una efectividad del 70,8% y una diferencia de gol de +6.

Mientras que en las últimas siete jornadas, el elenco dirigido por Ezequiel Medrán, obtuvo apenas un triunfo, cinco empates y una derrota. Cosechando ocho unidades sobre 21 en juego, con una efectividad del 38% y una diferencia de gol de -1.

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Claramente el Rojinegro fue perdiendo eficacia y eso hizo que cediera el liderazgo de la Zona A. De hecho, Colón es el equipo que menos puntos sumó en las últimas siete fechas, de los que están en las primeras posiciones.

El dato más contundente es que apenas ganó un partido de los últimos siete disputados y si bien perdió uno solo de los últimos 10, la seguidilla de empates le hizo perder efectividad.