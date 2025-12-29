Uno Santa Fe | Colón | Colón

La Serie Río de la Plata confirmó a Colón para el torneo de verano en Uruguay

La Serie Río de la Plata, torneo amistoso de pretemporada que se jugará en enero en Uruguay, confirmó a Colón entre los equipos participantes y le dará rodaje internacional.

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 17:05hs
Colón fue confirmado oficialmente como uno de los participantes de la Serie Río de la Plata, el tradicional torneo amistoso de pretemporada que se disputará en Uruguay entre el 10 y el 23 de enero. El certamen le permitirá al Sabalero sumar rodaje, competencia internacional y preparación de calidad de cara a la exigente temporada 2026.

Colón dirá presente en la Serie Río de la Plata

La Serie Río de la Plata atraviesa su quinta edición y se consolidó como uno de los torneos de preparación más importantes del verano sudamericano. De carácter amistoso, el certamen se disputa íntegramente en Uruguay y suele ofrecer partidos con trofeo en juego, además de la posibilidad de triangulares especiales con premios.

Para Colón, la confirmación representa una oportunidad clave: enfrentar rivales de jerarquía, ajustar el funcionamiento colectivo y acelerar la puesta a punto del plantel en plena pretemporada.

Rivales de peso y un torneo con jerarquía internacional

El torneo contará con una destacada nómina de equipos del continente. Además de Colón, dirán presente Peñarol; Independiente, River, San Lorenzo, Huracán, Unión y Atlético Tucumán por Argentina; Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay; Colo Colo y Deportes Concepción de Chile; y Alianza Lima de Perú.

Este contexto garantiza amistosos de alta exigencia, ideales para medir el nivel del equipo sabalero frente a clubes con historia y actualidad competitiva.

Visibilidad, televisación y objetivos para el Sabalero

Otro punto central es la amplia cobertura televisiva del certamen. La Serie Río de la Plata será transmitida por Disney+ en Sudamérica y por ESPN Premium en Argentina, lo que le otorgará a Colón una vidriera internacional en pleno mercado de pases y antes del inicio oficial de la temporada.

Para el cuerpo técnico, el torneo aparece como un escenario ideal para evaluar variantes, afianzar sociedades y darle minutos a los refuerzos, en un contexto competitivo pero sin la presión de los puntos. Colón vuelve a decir presente en el verano internacional, con la mira puesta en llegar mejor preparado a los desafíos que vienen.

