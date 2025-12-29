Colón fue confirmado oficialmente como uno de los participantes de la Serie Río de la Plata, el tradicional torneo amistoso de pretemporada que se disputará en Uruguay entre el 10 y el 23 de enero. El certamen le permitirá al Sabalero sumar rodaje, competencia internacional y preparación de calidad de cara a la exigente temporada 2026.
La Serie Río de la Plata confirmó a Colón para el torneo de verano en Uruguay
La Serie Río de la Plata, torneo amistoso de pretemporada que se jugará en enero en Uruguay, confirmó a Colón entre los equipos participantes y le dará rodaje internacional.
Por Ovación
Colón dirá presente en la Serie Río de la Plata
La Serie Río de la Plata atraviesa su quinta edición y se consolidó como uno de los torneos de preparación más importantes del verano sudamericano. De carácter amistoso, el certamen se disputa íntegramente en Uruguay y suele ofrecer partidos con trofeo en juego, además de la posibilidad de triangulares especiales con premios.
Para Colón, la confirmación representa una oportunidad clave: enfrentar rivales de jerarquía, ajustar el funcionamiento colectivo y acelerar la puesta a punto del plantel en plena pretemporada.
Rivales de peso y un torneo con jerarquía internacional
El torneo contará con una destacada nómina de equipos del continente. Además de Colón, dirán presente Peñarol; Independiente, River, San Lorenzo, Huracán, Unión y Atlético Tucumán por Argentina; Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay; Colo Colo y Deportes Concepción de Chile; y Alianza Lima de Perú.
Este contexto garantiza amistosos de alta exigencia, ideales para medir el nivel del equipo sabalero frente a clubes con historia y actualidad competitiva.
LEER MÁS: El Colón de las duplas: la apuesta silenciosa que marca el mercado de pases sabalero
Visibilidad, televisación y objetivos para el Sabalero
Otro punto central es la amplia cobertura televisiva del certamen. La Serie Río de la Plata será transmitida por Disney+ en Sudamérica y por ESPN Premium en Argentina, lo que le otorgará a Colón una vidriera internacional en pleno mercado de pases y antes del inicio oficial de la temporada.
Para el cuerpo técnico, el torneo aparece como un escenario ideal para evaluar variantes, afianzar sociedades y darle minutos a los refuerzos, en un contexto competitivo pero sin la presión de los puntos. Colón vuelve a decir presente en el verano internacional, con la mira puesta en llegar mejor preparado a los desafíos que vienen.