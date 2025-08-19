Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Colón, con dos retornos y varias bajas, se prepara para el partido ante Chacarita, del sábado, donde buscará cortar la racha de cuatro caídas al hilo.

Colón ya piensa en el partido del sábado, por la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional, cuando reciba a Chacarita a las 17:05 en el estadio Brigadier López.

El equipo sabalero tendrá modificaciones tanto en el once titular como en su sistema de juego, buscando volver al tradicional 4-4-1-1 o 4-4-2 tras el esquema más defensivo que Martín Minella implementó en la fecha anterior.

Colón, con bajas obligadas y regresos clave

En cuanto al plantel, hay una baja obligada: Zahir Yunis acumuló cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Por otra parte, se espera el regreso de dos jugadores importantes que estuvieron fuera de acción: Luis Miguel Rodríguez y Cristian García.

Sin embargo, continúan descartados Christian Bernardi, Lautaro Gaitán y Nicolás Thaller. Según el parte médico del club, la situación de cada uno de los lesionados es la siguiente:

Nicolás Thaller: desgarro en el aductor. Se encuentra realizando fisioterapia y kinesiología (FKT).

Luis Rodríguez: distensión muscular en el isquiotibial. Se encuentra haciendo FKT y trabajo en campo.

Christian Bernardi: luxación gleno-humeral con lesión del labrum. Se encuentra realizando FKT.

Cristian García: lesión de bajo grado en el gemelo medial. Se encuentra realizando trabajo en campo.

Lautaro Gaitán: desgarrado, aunque el club no detalló la gravedad de su lesión.

Estos cambios físicos y estratégicos marcarán la preparación de Colón para enfrentar a Chacarita, con el objetivo de retomar la senda de la victoria en la Primera Nacional y mantener la regularidad de su rendimiento en la Zona B.

Mientras tanto, los dirigentes definen los pasos a seguir en cuanto a la continuidad de Martín Minella, quien tendría una nueva chance ante Chacarita, más allá de que empiezan a sonar algunos nombres, como los de Carlos Mayor, Ezequiel Medrán y Mario Sciacqua.