Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Colón, con dos retornos y varias bajas, se prepara para el partido ante Chacarita, del sábado, donde buscará cortar la racha de cuatro caídas al hilo.

19 de agosto 2025 · 11:02hs
Colón ya piensa en el partido del sábado, por la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional, cuando reciba a Chacarita a las 17:05 en el estadio Brigadier López.

El equipo sabalero tendrá modificaciones tanto en el once titular como en su sistema de juego, buscando volver al tradicional 4-4-1-1 o 4-4-2 tras el esquema más defensivo que Martín Minella implementó en la fecha anterior.

Colón, con bajas obligadas y regresos clave

En cuanto al plantel, hay una baja obligada: Zahir Yunis acumuló cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Por otra parte, se espera el regreso de dos jugadores importantes que estuvieron fuera de acción: Luis Miguel Rodríguez y Cristian García.

Sin embargo, continúan descartados Christian Bernardi, Lautaro Gaitán y Nicolás Thaller. Según el parte médico del club, la situación de cada uno de los lesionados es la siguiente:

  • Nicolás Thaller: desgarro en el aductor. Se encuentra realizando fisioterapia y kinesiología (FKT).

  • Luis Rodríguez: distensión muscular en el isquiotibial. Se encuentra haciendo FKT y trabajo en campo.

  • Christian Bernardi: luxación gleno-humeral con lesión del labrum. Se encuentra realizando FKT.

  • Cristian García: lesión de bajo grado en el gemelo medial. Se encuentra realizando trabajo en campo.

  • Lautaro Gaitán: desgarrado, aunque el club no detalló la gravedad de su lesión.

Estos cambios físicos y estratégicos marcarán la preparación de Colón para enfrentar a Chacarita, con el objetivo de retomar la senda de la victoria en la Primera Nacional y mantener la regularidad de su rendimiento en la Zona B.

Mientras tanto, los dirigentes definen los pasos a seguir en cuanto a la continuidad de Martín Minella, quien tendría una nueva chance ante Chacarita, más allá de que empiezan a sonar algunos nombres, como los de Carlos Mayor, Ezequiel Medrán y Mario Sciacqua.

