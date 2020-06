Laureano Tombolini: "En Colón fui sumamente feliz"

Laureano Tombolini y Colón vivieron años intensos, con alegrías y tristezas a la par. El arquero que llegó en 2002 se quedó hasta 2008 y con casi 200 partidos partidos oficiales dejó su huella en la valla rojinegra.

El oriundo de Santa Isabel charló por LT 10 para repasar su actualidad y obviamente referirse por aquel paso por el barrio Centenario.

En el inicio reconoció que "hasta hace menos de un año estábamos en San Luis y luego decidí volver a Rosario con mi familia. La verdad que las cosas me salieron muy bien en este tiempo en el emprendimiento que comparto con mi hermano y trabajar en las inferiores de Rosario Central, así que muy contento y ocupado".

Cuando se metió de lleno en aquel tránsito con la sangre y luto, Tombo admitió que "en todos los clubes que estuve dejé la vida y nadie me podrá reprochar que no di todo. En Colón fui sumamente feliz. Fue una mezcla de sensaciones. No solo desde lo deportivo, sino también por cosas que pasaban fuera. Por ejemplo, yo sacaba la mesa a la vereda a tomar mates y se sumaba un vecino y todo terminaba en charla. Ni hablar del hincha de Colón, es que es muy fiel. Bien de pueblo como yo. En mi carrera no me arrepiento de nada, al margen de algunas decisiones en las que me pudo ir mejor. Pero feliz".

LEER MÁS: Olivera: "Estoy convencido que Colón tendrá una revancha"

Más allá del tiempo y todo lo que le tocó vivir desde su alejamiento, Tombolini sigue a Colón muy de cerca y también no evitó hablar de la famosa final de la Copa Sudamericana. Al respecto expresó: "Cuando se largó a llover dije se terminó el partido. Una cosa es que te hagan un gol en cancha seca, donde tenés la posibilidad de llegar a empate. Pero otra cosa es cuando te cae un diluvio y en desventaja. En ese momento para mí no se podía jugar y con la diferencia el otro equipo cerró el partido. Fue algo raro".

Arco2.jpg El exarquero de Colón habló de la final perdida en Asunción. UNO Santa Fe

Para más adelante, acotar: "Cuando enfrentás a un equipo que en altura es fuerte, por ahí te puede hacer la diferencia. Colón en ese aspecto perdía, sobre todo en contextura física. Estando Colón un gol arriba igual hubiera sufrido, pero no tengo dudas que se la iba a poner difícil al rival. Insisto que para Colón era más complicado ir a buscar darlo vuelta con jugadores de pelota al piso que por arriba con la lluvia".

LEER MÁS: Pablo Lavallén: "Colón no estaba preparado para ser campeón"

Pablo Lavallén, exDT de Colón, reconoció hace un par de días que su equipo no estaba preparado para salir campeón, algo que causó ruido en el mundo rojinegro. En este sentido, Tombolini dijo que "no sé si está para decirlo a viva voz. Habría que ver las causas por qué lo dijo, a lo mejor vio un equipo cansado por el trajín del torneo y copa. En calidad de jugadores no era inferior al rival. Uno puede encontrar un montón de motivos. Estaría bueno que cuando se declara eso cuente por qué. Cada uno tiene que expresar lo que siente sin ofender, pero siempre con argumentos, porque eso le da validez y fuerza".

No contento con lo expresado, agregó que "capaz lo que dijo fue apuntando a la dirigencia y era bronca contenida, pero no sé si estaba correcto hacerlo en este momento. Era antes. Todo va de la mano. Uno tiene que saber qué decir, con motivos y exponerlos, sino dejarlo pasar, porque queda algo muy por arriba que da a pensar un montón de cosas y capaz el problema era la falta de respaldo de los dirigentes".