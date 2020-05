Pablo Lavallén: "Colón no estaba preparado para ser campeón"

En los últimos días Pablo Lavallén dialogó con medios de Santa Fe y se refirió a su paso por Colón. En esta ocasión la charla fue con Radio Sol 91.5 y el entrenador dejó varias frases contundentes. A la vez que expresó sus diferencias con el presidente José Vignatti y ponderó la labor de Francisco Ferraro.

"No estábamos preparados para ser campeones en lo que refiere al armado del plantel y otros aspectos como la logística para viajar. No hubo nada extraordinario, recibimos lo que recibieron todos los cuerpos técnicos anteriores. Pero no se hizo nada extraordinario para pretender que el equipo fuese campeón obligatoriamente”, aseguró.

Y siguió: "Después de la participación de la Copa de la Superliga, que quedamos eliminados con Tigre, en una reunión, el presidente (José Vignatti) dijo que teníamos que incorporar para tener dos titulares por puesto y eso no pasó. Hicimos algunas incorporaciones y sumamos algún refuerzo".

Justamente a la hora de hablar de su relación con Vignatti no tuvo filtro "Fue atípica, porque ante cada derrota, él pretendía que yo exponga y dé ciertas explicaciones y a veces dar explicaciones a una dirigencia o una persona que por ahí no tiene el conocimiento de estrategias o el bagaje futbolístico, que puede tener una persona como Pancho Ferraro, que fue jugador y director técnico, es difícil darse a entender", sentenció.

"Fue una relación distinta porque primera vez en mi carrera me enfrenté a ese diálogo o ese tipo de exponer permanentemente ante la derrota. Lo acepté, no era algo que me gustaba porque cuando el equipo ganaba no me llamaba a exponer por qué ganó y cómo ganó. Pero fue algo que seguramente me hizo crecer, no lo había experimentado en ningún club. Fue una relación rara, no fue buena ni mala", aseveró.

Consultado por una posible vuelta a Colón bajo la conducción de Vignatti respondió: "La verdad que no sé si tendría la posibilidad de volver a Colón con Vignatti, no lo pude terminar de interpretar, de entender. Él (Vignatti) marcó cómo iba a ser la relación y yo me adapté. Si alguna vez tengo la posibilidad de volver a Colón y está Vignatti, algunas cosas permitiré y otras no".

Sobre su relación con Pancho Ferraro contó: "Pancho Ferraro nos acompañó permanentemente, estuvo a disposición. Fue el nexo permanente con el presidente Vignatti. La relación con Pancho fue excelente, siempre tuvimos el apoyo del plantel y de Pancho Ferraro".