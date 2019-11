Lavallén: "Es un orgullo lo que hizo la hinchada de Colón, batieron un récord"

"Nos causa mucho dolor esta derrota. Primero por los jugadores, por verlos como estaban, con lágrimas en los ojos; y la impotencia de no darle a la gente lo que tanto esperábamos. Le pedimos disculpas por no poder cumplirles el sueño. Es un momento duro, porque perder una final no te deja sacar nada positivo, más cuando tenés la gente así acá". Con este semblante de tristeza afrontó la conferencia de prensa el entrenador de Colón, Pablo Lavallén, tras caer este sábado ante Independiente del Valle en la definición de la Copa Sudamericana.

Dentro de un clima de mucha congoja, el DT intento explicar cómo se dio el partido en la Nueva Olla de Asunción: "Hay que tener en cuenta que los partidos los podés planificar y hay factores externos que lo pueden modificar. Se hizo muy complicado jugarlo. Hasta que llegó la lluvia estaba parejo y se abre el marcador de una pelota parada. A eso, sumarle el parate y demás. En una contra nos marcaron y se nos hizo cuesta arriba. No salieron las cosas. Esto es fútbol y empezar abajo te obliga a ir a buscar y te desprotegés. Estamos tristes. No hay mucho para el análisis".

"Los goles siempre te condicionan. Te pegan y duelen, más cuando no tenés claridad. El fútbol tiene imprevistos y se pagan en una final cuando no pasaba demasiado. Cuando vos querés reaccionar se suspendió. Lamentablemente después no lo pudimos sostener cuando creíamos empatarlo y recibimos otro cachetazo y ya era muy cuesta arriba", agregó.

Embed ⚫ ¡Imposible no emocionarse!



El llanto de un hincha de @ColonOficial antes de la gran final de la #Sudamericana. pic.twitter.com/M6falqbPcB — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 9, 2019

Pero en análisis fue más allá: "Después del 2-0 sí Independiente fue claro dominador. En el 0-0 no. Después sí justificó la victoria con la posición. Hicieron el partido lento y cortado. No le quito mérito a Independiente. Hizo el partido que más le convenía y abrió el camino sin hacer demasiado mérito. No recuerdo ni una atajada de Burián que indique que eramos superados. Pero en dos jugadas abrieron el marcador. Después jugaron con nuestra desesperación".

Además, se le tiró un "palito" al VAR: "Todo lo que pueda reclamar no tiene sentido, ya está. Poder manejar y jugar más tiempo que parar, me parece que es responsabilidad de las autoridades. Hay que medir cuántas veces se puede frenar por situaciones de contactos. Hubo algunas en la que no pasó nada y se frenó. No voy a reclamar nada. Ya está. Hay cosas que con tantas cámaras y gente mirando que no pueden pasar. Pero no es excusa, porque por eso no perdimos. El VAR supuestamente es para que sea lo más justo, pero atenta para el que necesita remontar el resultado".

Embed ⚽ El pasillo de @IDV_EC a @colonoficial: así fue la premiación del equipo argentino, que cayó en la final de la #Sudamericana ante los ecuatorianos. pic.twitter.com/9VqBJCW9Xe — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 10, 2019

"No es lindo perder una final. Será cuestión de empezar ahora una nueva levantada, ya que hay que superar esta situación dura, que nos deja la angustia de no darle a la gente el título que esperaba. El equipo hizo un gran torneo pero no alcanzó en el último partido", exclamó.

Y en el final, habló de los hinchas: "Para mí es un orgulloso lo que hizo el hincha de Colón. Batieron un récord, nunca nadie llevó tanta gente. A todos nos emociona y a la vez aumenta el dolor. Porque queríamos ganar para retribuir el esfuerzo. Nos sentimos con la responsabilidad de no hacerlo. Por eso el dolor es grande. Lo que la gente hizo no tiene explicación, empujó todo el partido e hizo su trabajo, pero nosotros quedamos en el debe".