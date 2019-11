Colón no pudo alcanzar la gloria e Independiente del Valle es el campeón

Colón tuvo la oportunidad histórica de por primera vez en sus 114 años de vida consagrase campeón. No lo logró y fue porque se encontró con un rival muy digno, que jugó mejor que el Sabalero. Se sabía que el elenco ecuatoriano era superior en lo colectivo y que Colón dependía de ese plus que había dado en los partidos anteriores.

Pero esta vez la garra y el corazón no fueron suficientes argumentos y terminó imponiéndose el mejor de los dos. Encima Independiente del Valle golpeó en los momentos justos y encima el que nunca falla esta vez lo hizo. El Pulga Rodríguez desperdició un penal a los 10' del complemento y no le permitió meterse en partido.

Recién lo hizo en el final con el gol de Emanuel Olivera cuando el partido se moría y parecía que sería otra noche épica y que la remontada era posible. Sin embargo en el quinto minuto de descuento, Cristian Dájome estableció el definitivo 3-1 para darle el título a los ecuatorianos.

No jugó bien el Sabalero y fue superado por su rival, más allá del amor propio en el final, le faltó juego, ideas y circuitos futbolísticos. Lo que sí evidenció Independiente del Valle que respetó un estilo desde el inicio hasta el final.

Los primeros minutos del partido mostraron la tensión lógica de una final, ambos equipos con imprecisiones, aunque la iniciativa era de Independiente del Valle que manejaba la pelota y Colón que por momentos presionaba arriba y en otros se replegaba con astucia para intentar la contra.

Pero además el diluvio comenzó a condicionar el partido, ya que se jugaba bajo una copiosa lluvia que de a poco iba afectando al campo de juego. En el primer cuarto de hora no pasó nada frente a los arcos ya que el partido se jugaba mucho en la zona media.

Pero los charcos de agua comenzaron a aparecer y eso sin dudas que beneficiaba a Colón ya que el elenco ecuatoriano no podía jugar por abajo que es su mayor virtud y debía apostar más a los pelotazos algo que le convenía al Sabalero.

No obstante, a los 25' y en la primera situación Independiente del Valle lo aprovechó con una pelota quieta. Un tiro libre desde el sector derecho lo cabeceó el marcador central Luis Fernando León y la pelota se le escurrió por debajo a Leonardo Burián para establecer el 1-0 parcial.

⚽ ¡El primer gol del partido!



⛈ Bajo un diluvio, Luis Fernando León abrió el camino, de cabeza, para @IDV_EC.



Fue el 1⃣-0⃣ ante @ColonOficial en la final de la #Sudamericana.

Pocos minutos después, cuando se jugaban 30' el árbitro brasileño Raphael Claus con mucho tino decidió suspender de manera momentáneamente el encuentro, ya que era imposible jugar con normalidad. La pelota no rodaba, se frenaba en los charcos y el espectáculo se desnaturalizaba.

Después de una hora de suspensión el partido se reanudó y al minuto pudo ampliar la ventaja Independiente del Valle con un remate cruzado de Dájome que despejó Ortiz dentro del área.

Sin embargo, Colón reaccionó y pudo llegar al empate con un remate de Wilson Morelo a los 36' que encontró la buena respuesta del arquero Pinos quien puso las manos firmes para rechazar el balón.

Y cuando el Sabalero jugaba mejor, el elenco ecuatoriano aprovechó una contra, por el sector izquierdo picó en velocidad Jhon Sánchez quien ingresó dentro del área y remató, el balón se desvió en Emanuel Olivera y venció la resistencia de Burián para decretar un sorpresivo 2-0 a los 42' de juego que de ninguna manera reflejó lo ocurrido en el trámite de juego.

En el arranque del segundo tiempo Colón mostró una actitud diferente, salió rápido a intentar descontar y tuvo una chance inmejorable desde los 12 pasos. Claus cobró una infracción de Landázuri a Morelo dentro del área. El Pulga lo ejecutó fuerte a la derecha del arquero, pero Pinos se inclinó a ese lugar y rechazó el remate.

⚽ Jorge Pinos se vistió de héroe: apareció en un momento clave y le atajó el penal a Luis Rodríguez. El arquero, una de las figuras en el título de la #Sudamericana.

En una contra pudo aumentar Landázuri pero su remate se fue desviado, el Rojinegro atacaba, sin ideas pero iba con mucho ímpetu. Pablo Lavallén movió el banco, ingresó Jorge Ortega en lugar de Vigo para tener mayor presencia en el ataque.

Colón no generaba en ataque, empujaba pero sin claridad con Morelo como el abanderado peleando todas las pelotas, ante la pasividad de otros compañeros. Y llegó el descuento soñado en una pelota quieta y la embestida de Olivera para establecer el 2-1 y soñar con la épica.

Pero en el quinto minuto de descuento, los ecuatorianos en una contra establecieron el definitivo 3-1. Se escapó Cabeza y ante la salida de Burián tocó hacia un costado para que Dájome le pusiera la frutilla al postre.

¡El gol del triunfo!

⠀

♂⚽ La gran corrida de Dájome para sellar el 3⃣-1⃣ final de @independientedelvalle ante @colonoficial.

⠀

⭐ El título de la #Sudamericana fue el primero para el equipo ecuatoriano que logró #LaGranConquista.

No pudo ser para Colón, párrafo aparte para la movilización histórica de los hinchas que fueron locales en otro país. La Olla de Asunción pareció el Brigadier López, con un respaldo conmovedor y que quedará en el recuerdo de todos. Los jugadores no lograron ser campeones, los hinchas sí.

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi o Rodrigo Aliendro, Fernando Zuqui, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Wilson Morelo y Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

Independiente del Valle: Jorge Pinos; Anthony Landázuri Fernando León, Richard Schunke y Luis Segovia; Cristian Pellerano, Alan Franco, Efrén Mera y Cristian Dájome; Jhon Sánchez y Gabriel Torres. DT: Miguel Rodríguez.

Goles: PT 25' Luis Fernando León (I), 42' Jhon Sánchez (I), ST 44' Emanuel Olivera (C), 50' Cristian Dájome (I).

Cambios: ST 20' Jorge Ortega x Vigo (C), 24' Gabriel Esparza x Escobar (C), 29' Alejandro Cabeza x Sánchez (I), 31' Tomás Chancalay x Bernerdi (C), 34' Roberto Garcés x Mera (I), 40' Washington Corozo x Franco (I).

Amonestados: Landázuri y Dájome (I).

Estadio: La Nueva Olla (Asunción, Paraguay).

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).