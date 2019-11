Lavallén: "No era fácil jugar luego de haber perdido la final de la Sudamericana"

Colón volvió a sumar de a tres en el Brigadier López en un partido donde debía demostrar su temple tras la derrota en la final de la Copa Sudamericana. Y lo hizo de una forma muy satisfactoria, ya que se repuso de momentos muy delicados para terminar atesorando una victoria clave por la permanencia por 3-2 ante Estudiantes, en el Brigadier López.

Luego del partido Pablo Lavallén brindó la habitual conferencia de prensa, y comenzó explicando lo que pasó en los 90 minutos de juego ante el Pincha: "Fue un partido muy cambiante, raro, luego de un inicio parejo nos pusimos en ventaja y cuando estábamos teniendo la posibilidad de aumentar el marcador nos agarraron mal parados y nos caímos. Ellos empezaron a manejar bien la pelota y llegaron al segundo gol".

Y agregó: "En el segundo tiempo tratamos de dejar otra imagen, lo pudimos revertir, es difícil hacer un análisis, habría que ver de nuevo el partido para hacer un análisis. Nos dieron vuelta el partido, luego lo dimos vuelta nosotros, teníamos que volver a sumar de a tres porque había ganado Banfield, tenemos que tratar de no ser tan ciclotímicos. Seguimos trabajando en eso".

• LEER MÁS: El uno por uno del gran triunfo del Sabalero ante el Pincha

Mientras que luego cuando se le preguntó qué corrigió para el complemento y contestó: "Uno busca tratar de ajustar marcas, en el fútbol pasa muy a menudo que cuando te meten un gol es como una piña de nocaut, recibimos el primero y el segundo, ellos luego el empate y el tercero. En esas situaciones cuando luego tenés nerviosismo y perdés el orden hay que tratar de corregir rápido, desde afuera a veces es difícil. Gastón Fernández se tiraba a las bandas y recibía solo, son cuestiones tácticas que uno trata de corregir. El equipo entró con otra actitud y agresividad. En el fútbol argentino si no estás 100% concentrado cualquier equipo te puede ganar".

"En el segundo tiempo agarramos más la pelota, el ingreso del Tucu Galván fue muy bueno, tuvimos más claridad para atacar. Tenemos que ser conscientes que en cada partido tenemos que dar el máximo sino no alcanza", agregó.

En cuanto a cómo vio el equipo luego de la final de la Sudamericana, explicó: "Cuando tenés una situación tan importante como la tuvimos en Paraguay de llegar a una final y no haberla podido ganar quedan marcas, no es fácil. Hoy era el primer partido, adelante de nuestra gente. Me imagino que por la cabeza de los jugadores pasó esa presión de ir ganando y que te den vuelta el partido en 10 minutos. Esas situaciones siempre juegan en lo emocional. En varias oportunidades pecamos por jugar apurados, a veces no es el mejor camino ya que no tenemos dos delanteros que midan 1.90. Hay que estar dispuestos a tratar de intentar por abajo".

• LEER MÁS: Pulga Rodríguez: "Tengo contrato pero iremos conversando"

Sobre la gran aparición de Braian Galván, dijo: "Lo veníamos viendo, es un jugador distinto, entró muy bien. Chanca y Pierotti también, le dieron frescura e intensidad y el equipo emparejó el trámite del partido".

También se refirió a Pulga Rodríguez y dijo: "Es un jugador muy importante, perdí la cuenta de cuánto jugó en este semestre. Luego de este trajín es difícil que esté 100%, faltan tres semanas para el parate. Tratamos de tenerlo la mayor cantidad de minutos posible pero hay veces que no está 100% y cuando no lo está se siente. En el fútbol argentino hay que jugar cuando tenés la pelota pero también cuando no lo tenés. Sabemos que en cualquier jugada te puede clarificar el partido, como pasó hoy. Puede resolver situaciones que a lo mejor otro jugador no lo puede hacer pero si lo tenés y no está entero perdés presión, y si eso pasa en el fútbol argentino la podés pasar muy mal".