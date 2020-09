Lértora: "La quita de los promedios benefició a Colón"

Federico Lértora es sin dudas uno de los jugadores de Colón que debe levantar su nivel. Llegó hace un año luego de que la dirigencia sabalera hiciera un esfuerzo económico muy importante para adquirir su pase en una cifra que osciló el 1.000.000 de dólares. Una inversión onerosa, que no tuvo correspondecia con el rendimiento del volante.

Por ello, en esta nueva etapa que comienza, el futbolista es consciente que debe dar mucho más. En diálogo con FM La Tribuna de Mercedes, el mediocampista sabalero se refirió a la puesta a punto que vienen llevando adelante, como así también de los objetivos planteados.

"Me siento bien, contento porque volvimos a los entrenamientos que era algo que estábamos esperando y que extrañábamos mucho. En lo personal y por lo que veo de mis compañeros no nos costó tanto la parte física. De todas maneras vamos de a poco, la planificación es de manera progresiva. Hay que tener en cuenta que estuvimos casi cinco meses sin jugar", arrancó diciendo.

Para luego agregar "Es como si se tratara de una rotura de ligamentos cruzados, si bien no te lesionaste, no tenés competencia ni entrenás de forma normal, todos teníamos un plan entrenando desde nuestra casa pero,obviamente que no es lo mismo. Por ese motivo en la vuelta a las prácticas las cargas fueron progresivas, vamos de menor a mayor, nos falta bastante, pero estamos mejor de lo que esperábamos".

Respecto a lo que fueron los trabajos desde su casa contó: "Nos fuimos adaptando, al principio pensamos que íbamos a entrenar 15 días en nuestras casas y después terminó siendo casi cinco meses y se hizo tedioso. Nosotros no lo hicimos vía Zoom, trabajábamos en grupos con algún integrante del cuerpo técnico. Se mandaba la planificación semanal y la mayoría de los jugadores teníamos un espacio verde para hacerlo. Nos organizamos bastante bien y por suerte contamos con recursos para entrenarnos. Le fuimos buscando la vuelta".

image.png Federico Lértora habló sobre los objetivos planteados y la ilusión de jugar un Clásico.

Consultado por los objetivos inmediatos y lo que fue la quita de los descensos manifestó: "Primero queremos saber que haya una fecha de reinicio y competir. En este caso nos vimos beneficiados porque teníamos un promedio bajo y no habíamos tenido una buena finalización de torneo. No obstante, en el arranque de la Copa de la Superliga comenzamos ganando".

"La quita de los descensos nos terminó beneficiando, igualmente y más allá de que nos beneficia, no estoy de acuerdo con la medida porque se pierde competitividad y se empareja para abajo. Ahora el objetivo es ser protagonistas y competitivos, aspirando a cosas importantes", puntualizó.

En el final de la nota y sobre la chance de jugar el Clásico, el volante afirmó: "Los clásicos siempre son lindos para jugarlos mas allá de los riesgos y consecuencias que trae. El Clásico se vive de manera intensa y más en una ciudad como Santa Fe. Por eso ojalá que se pueda jugar alguno, ya que da prestigio y podés quedar en la historia del club".