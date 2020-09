Piovi: "Estoy esperando el contrato para sumarme a Colón"

La dirigencia de Colón acelera los tiempos, más allá de la determinación del Gobierno Nacional, para darle el gusto a Eduardo Domínguez y cerrar el plantel que afrontará los compromisos venideros. Gonzalo Piovi es uno de los jugadores que pidió el DT y seguramente llegará al barrio Centenario.

El defensor charló con radio Sol 91.5 y ratificó que “estoy en Buenos Aires, esperando con muchas ansias la confirmación para viajar a Santa Fe cuando lo dispongan”.

Más adelante sostuvo que “faltaría que Colón me mande el contrato para verlo con mi representante y cuando esté la posibilidad viajar, estoy entrenando por mi cuenta, esto me vino bien para estar cerca de mi señora porque voy a ser papá en breve. Tengo a Francisca de dos años y Jazmín que está por nacer”.

Hay una historia muy particular que le tocó vivir a Piovi, cuando una lesión renal lo tuvo a maltraer a fines de 2018. En este sentido recordó que “fue grave pero gracias a Dios no pasó a mayores. Estuvieron a punto de sacarme un riñón, sangré mucho. Me perdí la final de la Copa Argentina, estuve una semana en terapia y cuando volví en enero del otro año lo tuve que hacer de a poco, sin impacto ni nada de roce porque la fisura fue muy grande en el riñón”.

En otro tramo de la charla, cuando se refirió a su mejor momento como jugador, sostuvo que “en Argentinos tuve el salto de calidad para llegar a Racing donde no tuve continuidad. En Gimnasia tuve una temporada muy buena pero me pasó lo del riñón. Con Heinze en Argentinos me sentí muy cómodo”.

Pioviiiiii.jpg El lateral Gonzalo Piovi será refuerzo de Colón para la próxima temporada.

Para luego, agregar: “De todos los técnicos aprendí pero con Heinze me potencié, aprendí a ver el fútbol de otra manera, por su forma de analizar el juego, de entrenar, de cómo se dirigía a los jugadores. Si bien jugué poco en la B, cuando llegó Berti tuve continuidad en Primera y eso me sirvió todo lo que había aprendido con Heinze en el ascenso”.

Al momento de tener una predilección por una posición en la cancha, Piovi destacó que “como lateral me siento más cómodo, aunque jugué mucho como segundo marcador central, no me disgusta para nada. Si me dan a elegir me gusta más hacerlo como lateral por la izquierda. En Gimnasia lo hice tranquilamente y no me molestaría. Soy zurdo neto”.

Indudablemente el llamado de Eduardo Domínguez inclinó la balanza para que no dude en recalar en Colón. En este sentido no dudó en expresar que “me gustó mucho el llamado de Domínguez, fue quizás lo que me terminó de decidir. Se que tuvo un paso muy bueno, la forma de jugar, su sistema y el análisis me interesó. Creo que se lo que es Colón, lo que refleja en la ciudad y que viene de dos años de jugar un torneo internacional. Eso me motivó y mis deseos son poder estar allá y cumplir los objetivos para seguir metiendo a Colón en copas”.

En la parte final subrayó que “del actual plantel de Colón estuve con Rafael Delgado en Defensa, en mi paso compartimos 6 meses porque él después se vino a Colón. Yo jugaba de central y él de lateral izquierdo. También conozco a Olivera de un paso mío por Vélez, cuando subí al plantel principal compartimos entrenamientos pero no cancha”.