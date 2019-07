Lo que debe tener en cuenta el hincha para concurrir al Brigadier López

En la previa al partido ante Argentinos Juniors, la secretaría de prensa de Colón dio a conocer las normas vigentes para los simpatizantes que concurran al Brigadier López para observar el choque ante el Bicho.

Informamos al público asistente al evento deportivo, la normativa vigente con respecto al ingreso de banderas: sólo se podrán ingresar las denominadas "tiras" en la tribuna norte (no deben tener más de 90 cm. de ancho y debén ser colocadas cada 5 metros). Las banderas no pueden exceder los 2.5 metros (no pueden tener asta) y sólo deben ser colocadas en platea norte alta, platea este alta y baja donde no obstaculicen la visión de los presentes.

Asimismo, recordamos que está terminantemente prohibido el ingreso al estadio con cualquier tipo de elemento cortante y/o contundente, encendedores y cinturones, como así también elementos pirotécnicos de cualquier tipo.

Les pedimos la colaboración en el cumplimiento de dichas exigencias, debido a que las faltas en lo expuesto significarán una multa económica para la institución.