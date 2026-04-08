Colón, en vilo por Budiño: este miércoles se define si llega al duelo ante Racing de Córdoba

Este miércoles se le harán nuevos estudios al arquero Matías Budiño para saber si podrá estar en el partido que Colón animará ante Racing de Córdoba.

Colón vive horas de incertidumbre en torno a la situación de Matías Budiño, quien encendió las alarmas tras sufrir un golpe en la zona renal en el último triunfo ante San Miguel. Si bien el arquero ya fue sometido a estudios iniciales, este miércoles será decisivo, ya que se le realizarán nuevos controles médicos que terminarán de definir su disponibilidad.

El cuerpo técnico sigue de cerca su evolución, consciente de la importancia del arquero dentro de la estructura del equipo. La respuesta que llegue desde lo médico marcará el rumbo de cara al domingo.

Plan B listo: Paredes espera su chance en Colón

En caso de que Budiño no reciba el alta, el reemplazante está definido: Tomás Paredes se perfila como titular. El joven arquero tendría así la oportunidad de sumar su cuarto partido en la Primera de Colón, en un contexto de exigencia y con la responsabilidad de sostener el nivel del equipo.

Matías Budiño Tomás Paredes Si Gabriel Budiño no está en condiciones, Tomás Paredes será el arquero titular de Colón.

Por su parte, Tomás Giménez ocuparía un lugar en el banco de suplentes, en lo que refleja su actual situación relegada dentro del plantel.

Un solo cambio en mente

Más allá de la incertidumbre en el arco, no habría modificaciones en el resto del equipo. De esta manera, el Sabalero mantendría la base que viene de conseguir un buen resultado en la fecha anterior.

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La probable formación para recibir a Racing de Córdoba, el domingo desde las 19 con arbitraje de Joaquín Gil, sería: Budiño o Paredes; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Matías Muñoz, Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago.

Expectativa y cautela

En Santa Fe reina la cautela. Colón necesita sostener su rendimiento en la Zona A, y para eso será clave contar con todas sus piezas en plenitud. La situación de Budiño mantiene en vilo al mundo sabalero, que este miércoles tendrá la respuesta definitiva. La cuenta regresiva ya empezó, y todas las miradas apuntan al arco.