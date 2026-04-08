En su visita a Paraguay, San Lorenzo empató con Recoleta

Por la primera fecha del grupo D de la Copa Sudamericana, San Lorenzo igualó como visitante 1-1 frente a Recoleta

San Lorenzo, que empezó perdiendo, empató 1-1 con el modesto Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

En el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya de Asunción y como informó la Agencia Noticias Argentinas, el ´Canario´ abrió la cuenta con el gol de Allan Wlk a los 13 minutos de juego. Tan solo cuatro minutos después, Rodrigo Auzmendi empató el encuentro para el ´Ciclón´.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez inicia con un empate esta travesía en la Copa Sudamericana donde enfrentará al Deportivo Cuenca de Ecuador, el próximo jueves desde las 21.30, en el estadio Pedro Bidegain.

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En lo que al Torneo Apertura respecta, San Lorenzo visitará el próximo domingo desde las 15 a Newell´s Old Boys de Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa.

Por su parte, el equipo de Jorge González consiguió un punto que vale en oro teniendo en cuenta la embargadura del rival al que enfrentó. En la próxima fecha del certamen, viajará a San Pablo para visitar al Santos de Brasil, el martes desde las 21.30 en el estadio Urbano Caldeira. En lo que al Campeonato de Paraguay respecta, Recoleta visitará el sábado a Sportivo Luqueño desde las 18.