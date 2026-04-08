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Deportivo Riestra sumó su primer punto en una competencia internacional

Deportivo Riestra tuvo su bautismo de fuego en la Copa Sudamericana, igualando en condición de local ante Palestino 0-0

8 de abril 2026 · 21:36hs
Deportivo Riestra empató con Palestino.

Deportivo Riestra empató con Palestino.

Deportivo Riestra se quedó con un histórico y positivo empate en su debut en copas internacionales, al igualar 0-0 con Palestino de Chile en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, por la primera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

Riestra debutó en la Copa Sudamericana

En un partido que no tuvo goles, la llegada más peligrosa del local se dio a los 17 minutos de la segunda parte, con un cabezazo del volante Antony Alonso que pasó a centímetros del segundo poste.

La igualdad deja a ambos equipos en los primeros puestos de la zona con un punto, con el argentino en segundo lugar y el chileno en el primero, debido a que Gremio de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay aún no se enfrentaron.

En la próxima fecha, el “Malevo” deberá visitar a Gremio de Porto Alegre el martes 14 de abril a las 19:00, mientras que Palestino será local del mencionado conjunto montevideano, el mismo día pero a las 21:30.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los cinco minutos, con un centro desde la derecha que permitió un disparo de volea del mediocampista Sebastián Gallegos, que salió cerca del segundo palo.

Embed - RIESTRA DEBUTÓ INTERNACIONALMENTE CON UN EMPATE SIN GOLES | Riestra 0-0 Palestino | RESUMEN

El local tuvo su única llegada de la primera parte a los 15 minutos, mediante una jugada colectiva que dejó mano a mano por derecha al carrilero Gabriel Obredor, que definió bajo pero no pudo con el guardameta Sebastián Pérez, de efectivo achique de espacios.

A los 28 minutos, un nuevo centro desde el costado derecho llegó al segundo palo para el remate desde el piso del extremo argentino Jonathan Benítez, que salió alto.

Cuando iban 37 minutos, un intento de córner olímpico de Gallegos buscaba el primer palo, a media altura, y fue despejado con los puntos a centímetros de la línea de gol por el arquero Ignacio Arce.

La única llegada de un complemento de poca acción fue del conjunto del Bajo Flores, mediante un centro para el cabezazo del volante Antony Alonso, que buscó el segundo palo y vio como su remate se iba a escasos centímetros del poste.

Deportivo Riestra palestino Copa Sudamericana
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