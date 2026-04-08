San Javier: cayó por un robo de $250.000 y le encontraron una plantación de marihuana

Sucedió en las últimas horas cuando a un hombre que era investigado por un robo calificado, pesquisas de la PDI le allanaron la vivienda y lo aprehendieron.

En las últimas horas, pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI Región I, como corolario de una investigación que se inició a mediados del mes de marzo como consecuencia de la denuncia de un damnificado por un robo de 250 mil pesos en efectivo a manos de cuatro delincuentes y bajo amenazas en San Javier , reconociendo a uno de ellos.

Durante la ejecución de un allanamiento en la plantilla urbana de la ciudad de San Javier, aprehendieron al principal investigado y le secuestraron cuatro plantas de marihuana y más de dos kilos y medio de cogollos como semillas de la misma especie.

La investigación por el robo que llevaron adelante los pesquisas de la PDI tuvieron en cuenta la identidad de uno de los ladrones que fue reconocido, y así fue como se produjo el allanamiento a su vivienda cuando estuvo de regreso en la ciudad de San Javier. Además de la formación de causa por el delito de robo, también tuvo otra causa derivada del secuestro de drogas bajo la ley provincial de Microtráfico N° 13.239.

Robo calificado y microtráfico

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del allanamiento, la aprehensión del principal involucrado y el hallazgo y secuestro de estupefacientes, plantas, flores y semillas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Pablo Lipowy, que ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor de los delitos de robo calificado y de infraccionar el articulado de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239.