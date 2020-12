Los "asuntos pendientes" entre Colón y Banfield

Pero a lo largo de la historia del fútbol argentino, Colón y Banfield protagonizaron partidos que quedarán grabados en el recuerdo, como el de la final por el ascenso de 1993, en el estadio Chateau Carreras de Córdoba, y la tarde de la venganza del Bichi Fuertes, cuando en 2012 lo mandó a la B.

image.png En 1993, Banfield le ganó a Colón por penales, y se quedó con el ascenso a Primera División.

El 26 de junio de 1993, en el estadio Córdoba (Chateau Carreras), se disputó la final por el ascenso entre Colón y Banfield. Luego del empate 0-0 en tiempo reglamentario y en el tiempo suplementario, el Taladro se quedó con el triunfo en los penales por 5-4 y ascendió a Primera División.

Banfield (0)(5) - Colón (Santa Fe) (0)(4).

Banfield 0 (5): Puentedura; Stafuza, Sanguinetti, Benedetti, Maciel; Ortega (Herrero), Lengüita, Jiménez, Díaz (Godoy); Delfino y Roldán. DT: Carlos Babington.

Colón 0 (4): Perassi; González, Farina, Juárez, Vázquez; Lugo (Sciaqua), Ferrer, Cañete (M.Enrique), Guzmán; Mamani y Marini. DT: J.Ginarte.

Árbitro: Juan Carlos Crespi.

Estadio: Chateau Carreras (Córdoba).

En definición por penales, ganó Banfield 5-4.

Para el Taladro convirtieron: Gustavo Javier Fabián Maciel, Jorge Rubén Jiménez, Héctor Gabriel Godoy, Daniel Alejandro Delfino y Javier Esteban Sanguinetti. José F. Perassi atajó los remates de Damián Marcelo Benedetti y Fabio Gabriel Lengüita; el disparo de Néstor Manuel Herrero se estrelló en el travesaño.

Para Colón de Santa Fe convirtieron: Adrián C. Marini, Alfredo S. Juárez, Juan J. Ferrer y Luis A. Guzmán. Gabriel Leopoldo Puentedura detuvo los remates de Marcelo D. Enrique, Amado A. Vázquez Cardozo y Jorge A. González Morel; el tiro de Roberto W. Mamani rebotó en un palo.

La venganza de Colón

La final de la temporada 2011/2012 encontró nuevamente frente a frente a Colón y Banfield, aunque esta vez en el Florencio Sola. El partido sería el último como profesional de Esteban Fuertes con la Sangre y Luto, que enfrentaría a un Taladro que se jugaría la permanencia.

Esteban Fuertes lanzó la piedra y despertó las suspicacias al asegurar que Colón quería vengarse de Banfield y mandarlo a la "B" Nacional por la final perdida hace 19 años por el ascenso a Primera.

Las palabras retumbaron en la zona Sur del GBA y el entrenador Eduardo Acevedo respondió: “A la gente de Banfield no le gusta lo que declaró, se ve que le quiere poner un condimento más al partido. A mi me tocó el orgullo y eso que yo no sé la historia de la que habla, en la cancha se verá”.

Si bien Fuertes salió a bajarle los decibeles a sus palabras y aclaró que no tiene nada en contra de Banfield, al argumentar que simplemente quiere ganar el partido y si es posible convertir un gol, las sospechas surgieron en forma espontánea.

image.png Colón se tomó revancha y en 2012, con dos goles de Esteban Fuertes, mandó a Banfield a la "B" Nacional.

Finalmente, el 25 de junio de 2012, Colón goleó a Banfield por 3-0, con los tantos de Sebastián Prediger y Esteban Fuertes, en dos ocasiones. De esa forma, se cumplió el vaticinio del Bichi, quien le dio una dulce venganza al Sabalero frente al Taladro.

Síntesis

Banfield (0): Cristian Lucchetti; Santiago Ladino, Agustín Alayes, Mauro Dos Santos y Marcelo Bustamante; Marcelo Quinteros, Walter Acevedo, Diego De Souza y Nicolás Tagliafico; Jorge Achucarro y Facundo Ferreyra. DT: Eduardo Acevedo.

Colón: Diego Pozo; Maximiliano Caire, Maximiliano Pellegrino, Gerardo Alcoba y Bruno Urribarri; Iván Moreno y Fabianesi, Sebastián Prediger, Adrián Bastía y Lucas Mugni; Federico Higuaín y Esteban Fuertes. DT: Néstor Sensini.

Goles: PT 10' Prediger (C), 28' y 30' Fuertes (C).

Cambios: ST 0' Andrés Chávez x Achucarro (B), 13' Juan Elluchans x Guillermo (B), 23' Martín Luque x Higuaín (C), 30' Gabriel Graciani x Moreno y Fabianesi (C).

Amonestados: Alayes y Bustamante (B) y Alcoba (C).

Incidencia: ST 38' Beligoy dio por terminado el partido por incidentes.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Federico Beligoy.