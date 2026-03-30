Claudio Tapia, bajo la lupa judicial: deberá pedir autorización para estar en Argentina-Zambia

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue procesado sin prisión preventiva, con embargo millonario y restricciones de movilidad.

En medio de una coyuntura institucional delicada, Claudio “Chiqui” Tapia fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes , con un embargo de 350 millones de pesos y limitaciones estrictas de desplazamiento , lo que lo obliga a solicitar autorización judicial para asistir al amistoso entre la Selección argentina y Zambia .

La decisión fue adoptada por el juez Amarante, quien consideró que existen elementos suficientes para vincular, en una instancia preliminar, a Tapia con las maniobras investigadas. Junto al titular de la AFA también fueron procesados Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, todos señalados dentro del mismo expediente.

Desde el punto de vista técnico-legal, el procesamiento sin prisión preventiva implica que los imputados continuarán el proceso en libertad, aunque sujetos a medidas cautelares. En este caso, el magistrado dispuso que no podrán ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin previa notificación al Tribunal, una disposición que impacta de lleno en la agenda dirigencial.

Condicionantes para la agenda afista

La resolución judicial introduce una variable inesperada en la planificación institucional de la AFA. En términos operativos, Tapia queda condicionado para asistir a compromisos oficiales, tanto a nivel local como internacional, ya que cualquier salida deberá ser informada y eventualmente autorizada por la Justicia.

En esa línea, el dirigente ya sufrió un revés al serle rechazada una solicitud de permiso por 60 días para viajar por cuestiones laborales. A su vez, se ratificó la prohibición de salida del país, una medida que podría incidir en su participación en eventos FIFA o compromisos vinculados a la estructura del fútbol sudamericano.

El amistoso, en el centro de la escena

El foco inmediato está puesto en el partido que la Selección argentina disputará frente a Zambia en La Bombonera. Aunque se trata de un encuentro amistoso, el mismo forma parte del engranaje de preparación del equipo, donde cada detalle logístico y dirigencial suele estar alineado con la planificación deportiva.

En este contexto, Tapia deberá presentar un pedido formal ante la Justicia para obtener un permiso excepcional que le permita asistir al estadio. Sin esa autorización, su presencia en uno de los palcos protocolares no está garantizada, lo que representa una situación atípica en la dinámica habitual de la conducción afista.

Repercusiones en la cúpula dirigencial

Puertas adentro, la medida genera un reacomodamiento en el “esquema táctico” de la dirigencia. Tapia, acostumbrado a ejercer un rol centralizado en la toma de decisiones, ahora enfrenta un escenario en el que cada movimiento debe ser calibrado en función de las restricciones judiciales.

Desde el entorno del presidente de la AFA aseguran que se cumplirá con todas las exigencias legales, mientras se evalúan los próximos pasos en la causa. En paralelo, el expediente continúa su curso, con la posibilidad de nuevas instancias procesales que podrían profundizar el impacto en la estructura dirigencial del fútbol argentino.