Barrios, sin vueltas en Colón: "No podíamos permitir que una caída se transforme en una racha"

Tras la caída ante San Telmo, Colón respondió con un triunfo ante Patronato, recuperó su identidad y dejó atrás las dudas. Así lo dice el capitán Pier Barrios

Después del golpe que significó la floja actuación ante San Telmo, Colón necesitaba una respuesta rápida y la tuvo en Paraná, al vencer 2-0 a Patronato para dejar atrás las dudas y, sobre todo, mostrar una identidad que había quedado en deuda. Así lo dejó en claro su capitán, Pier Barrios ,.

“El objetivo principal era cambiar la imagen . Más allá del resultado, nos había quedado la espina de lo que mostramos el otro día, porque no somos ese equipo”, aseguró el defensor.

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El contexto tampoco fue sencillo. El calor y las condiciones del partido jugaron su papel, pero Colón supo sobreponerse: “Fue duro por las dos cosas, el clima y el partido, pero nos vamos contentos porque no solo ganamos, sino que ganamos bien”.

Pier Barrios, sin vueltas en Colón

El quiebre se dio en el complemento. Si bien en la primera mitad el equipo ya había tenido el control de la pelota, en el segundo tiempo dio un paso adelante en intensidad y convicción. “Sentimos que teníamos un poco más de piernas y nos animamos. La clave fue no perder la paciencia ni el orden. Sabíamos que en algún momento lo íbamos a abrir”, explicó.

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Otro aspecto que dejó conforme al capitán fue la solidez defensiva. Tras los errores puntuales ante San Telmo, el equipo respondió con un partido casi sin fisuras: “Fue una semana dura por lo que pasó, pero esto demuestra el carácter del grupo. Colón es un equipo sólido, que propone y dimos la imagen que queríamos dar”.

La reacción no fue casual. Hubo autocrítica puertas adentro. “Hicimos una autocrítica muy fuerte. Sabemos que estamos en un club que tiene que ser protagonista, que fue armado para pelear arriba. No podíamos permitir que una derrota se transforme en una racha”, remarcó.

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Además, Barrios destacó el valor de sumar fuera de casa, algo siempre clave en una categoría tan pareja: “Traer puntos de visitante es muy importante y nos vuelve a encaminar”.

En lo individual, también hubo lugar para resaltar a uno de los jugadores determinantes del equipo: Ignacio Lago. “En una categoría tan cerrada, tener un jugador distinto marca la diferencia. Nacho lo hizo otra vez, abrió el partido y eso nos permitió manejarlo de otra forma”, sostuvo.