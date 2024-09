Los conflictos internos en Colón que reconocieron los protagonistas

El exjugador de Colón que liquidó a los dirigentes: "No se cansan de cometer los mismos errores"

LEER MÁS: Godano dijo presente en la práctica de Colón que dirigió Martín Minella

Sin embargo, el plantel cayó en un pozo anímico y futbolístico del cual no consiguió salir, lo cual derivó en la salida primero de Iván Delfino, y ahora de Rodolfo De Paoli, cuyo ciclo duró solamente seis partidos, donde sufrió cuatro derrotas y solo logró dos victorias.

Ezquiel Herrera Paolo Goltz y Hernán Lópes.jpg Prensa Colón

Colón, a seis fechas del final de la temporada, cayó al octavo lugar de la tabla de posiciones, a seis del líder Nueva Chicago y solo cuatro puntos por encima de la línea de Mitre de Santiago del Estero, que es el primer equipo que se estaría quedando afuera del Reducido.

El inconveniente extrafutbolístico que reconocieron en Colón

De Paoli tras la derrota frente a Brown de Adrogué decidió llamarse a silencio, más allá que era una cuestión que tenía resuelta antes del partido, ya que no estaba conforme con el trato que le estaban dando algunos medios de prensa de Santa Fe.

Pero los que sí hablaron fueron dos referentes como Javier Toledo y Paolo Goltz, quienes reconocieron problemas extrafutbolísticos, una cuestión poco habitual en el fútbol que se admitan de esta manera los inconvenientes de este tipo.

LEER MÁS: De Paoli: "Nos acaban de echar de Colón"

Es que generalmente cuando trascienden se achaca a que son inventos periodísticos o de las redes sociales. Pero aquí no solamente ocurrió con estos dos referentes, sino que el mismo De Paoli en el diálogo que mantuvo con algunos medios reconoció este problema, que a su entender fue un detonante para la mala campaña que protagonizó al frente del equipo.

"Tuvimos temas muy delicados dentro del vestuario que por suerte se resolvieron. Hay una interna muy grande en Colón. Si no hay vestuario, no hay fútbol y no hay táctica", remarcó De Paoli.