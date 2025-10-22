Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los dos jugadores de Colón que firmaron su primer contrato profesional

El club Colón anunció mediante sus redes sociales, la firma del primer contrato profesional de dos jugadores de las inferiores

22 de octubre 2025 · 10:10hs
Jonás Ravano firmó su primer contrato como profesional con Colón.

Jonás Ravano firmó su primer contrato como profesional con Colón.

En las últimas horas y a través de sus redes sociales, Colón informó que dos futbolistas surgidos en la institución firmaron su primer contrato profesional.

Ravano y Gaitán pusieron el gancho

Ellos son el defensor Jonás Ravano de 18 años, quien aún no debutó con la camiseta rojinegra, pero que forma parte del Seleccionado Sub 20 del Ascenso que dirige Claudio Gugnali. Su contrato será hasta diciembre del 2027.

Por su parte, el otro futbolista que también puso el gancho, es el volante central Lautaro Gaitán de 20 años, quien ya jugó seis partidos con la camiseta de Colón en el Torneo de la Primera Nacional.

