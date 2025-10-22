Germán Lerche reclama su reincorporación como socio de Colón: ¿participará de las elecciones?

Germán Lerche presentó una medida judicial para que se le permita volver a ser socio activo de Colón y, de esa forma, poder votar y ser candidato en los comicios del 30 de noviembre.

El expresidente de Colón , Germán Lerche, volvió a ser noticia en las últimas horas luego de hacer público un reclamo formal para ser readmitido como socio del club, con el objetivo de participar en las próximas elecciones del 30 de noviembre.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Lerche compartió una copia del escrito judicial que presentó, acompañado del siguiente mensaje: “Con una Medida Autosatisfactiva y con el patrocinio del Estudio Jurídico Rossini-Odasso & Co. insté en la Justicia Ordinaria para que el Club Colón me permita pagar las cuotas sociales y, consecuentemente, poder elegir y ser elegido y/o se remitan las causas de la proscripción. Con el mismo objetivo envié Carta Documento al presidente en su carácter de representante de la institución.”

Cabe recordar que Germán Lerche fue expulsado como socio de Colón por decisión de una asamblea, por lo que su pedido deberá ser analizado por la dirigencia actual. El club dispone de cinco días hábiles para responder a la cédula judicial enviada por el exmandatario.

Qué había dicho Lerche sobre su regreso a la vida política de Colón

El reclamo se enmarca en un contexto político caliente, ya que Lerche manifestó públicamente su intención de volver a participar activamente en la vida institucional de Colón.

En julio pasado, en diálogo con Despacho Play, había dejado entrever su deseo de competir en las urnas y desafió abiertamente a quienes se oponen a su regreso: “Yo me creo en condiciones de volver y hay pibes muy entusiastas. Sáquense el miedo, si yo quiero ser candidato a presidente, gánenme las elecciones. Es muy probable que me vean en las urnas en diciembre si estos pibes siguen con este entusiasmo que a mí me transmiten.”

Consultado en aquella oportunidad sobre la posibilidad de ser candidato pese a su expulsión como socio, Lerche fue contundente: “En eso está un grupo de abogados, pero tranquilos… Gánenme las elecciones a ver si son tan guapos. Pero no a mí, a una corriente muy fuerte que hay para defender los intereses de una institución que está caída a pedazos y que creen que yo la puedo levantar.”

El pedido de reincorporación presentado por Lerche abre un nuevo capítulo en la vida política de Colón, en plena antesala electoral. Mientras tanto, la actual comisión directiva encabezada por Víctor Godano deberá resolver cómo proceder ante la solicitud del expresidente, que busca volver a ser parte activa del club que dirigió entre 2008 y 2013.

Si el reclamo prospera, Lerche podría estar habilitado a participar en los comicios, lo que sumaría aún más tensión a un proceso electoral que ya promete ser uno de los más movidos en la historia reciente del Sabalero.