Regional Amateur: quiénes son los ex de Colón y Unión que iniciaron una nueva aventura

Se puso en marcha el Torneo Regional Amateur, con un gran número de jugadores con pasado por Colón y Unión que le dan gran jerarquía.

El fútbol argentino atraviesa un fenómeno que combina nostalgia, pasión y pertenencia : cada vez más jugadores con pasado en la Primera División o incluso en la Selección Argentina deciden dar un paso al costado del profesionalismo para reencontrarse con sus raíces en torneos regionales. Así lo refleja un informe de Doble Amarilla , que destacó los regresos de varias figuras históricas en el Torneo Regional Federal Amateur 2024/25, entre ellos exjugadores de Colón y Unión.

Lejos de contratos millonarios y cámaras de televisión, estos regresos se dan en canchas de tierra, con tribunas modestas y mates en la previa , donde el fútbol recupera su esencia más pura. Según Doble Amarilla, detrás de cada retorno hay historias de amor por la pelota, compromiso con sus pueblos y la necesidad de devolver algo a los clubes que los formaron .

Los regresos que revolucionan el fútbol regional

Entre los destacados del fin de semana, dos ex Colón sorprendieron en Huracán de Vera (Santa Fe):

Rubén “Tito” Ramírez y Claudio “Taca” Bieler , históricos goleadores del club sabalero, debutaron juntos en el torneo, generando gran expectativa.

Además, Lucas Acosta , otro ex Colón, comenzó su paso por Deportivo Elisa , reviviendo su amor por el fútbol en la región que lo vio crecer.

Sebastián Prediger , quien volvió a Unión de Crespo , el club donde se formó, para disputar el Torneo Regional Federal Amateur.

Facundo Bertoglio volvió a Centenario de San José de la Esquina , club donde comenzó su carrera y donde ahora lidera al equipo rumbo a la final de la Copa Santa Fe.

Ismael “Zungui” Blanco , ex Colón y jugador histórico del fútbol argentino y europeo, se sumó a Unión de Sunchales a los 41 años.

Ismael Quilez, con pasado en Huracán, Racing, San Martín de Tucumán y General Caballero de Paraguay, regresó a la provincia para jugar en Colón de San Justo, tras no concretar un retorno al Colón santafesino.

image

José Sand, de paso por Colón en sus inicios como profesional, también tuvo su estreno con Argentino de Bell Ville , en lo que fue su primera experiencia en el fútbol cordobés.

Matías Roskopf, delantero con experiencia en Uruguay, México, Rumania y Chipre, tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino jugando para Sanjustino, en la Región Litoral. También tuvo un paso por las inferiores de Colón.

image

Por el lado de Unión, el informe de Doble Amarilla destacó a:

Paulo Rosales, recordado por su paso en el Tatengue, que regresó a Libertad de Nelson a los 39 años tras superar problemas de salud.





Doble Amarilla también destacó regresos de otros jugadores históricos, como Ignacio Scocco, Damián Musto, Nicolás Aguirre, Emiliano Vecchio, Lucas Licht, Gastón Sessa, José Sand, José Luis Gómez, Matías Roskopf, Marco Labruna, Rodrigo Mora y Pablo Mouche, todos ellos apostando por el fútbol cercano a la comunidad y lejos del profesionalismo de élite.

Fútbol y raíces: la pasión que no se jubila

Cada uno de estos regresos confirma que, en el fútbol argentino, el amor por el juego no se jubila, solo cambia de escenario. Lejos de los flashes y las grandes ligas, los exjugadores de Colón, Unión y otros clubes históricos aportan experiencia, jerarquía y un valor simbólico único a sus equipos en el interior del país, demostrando que la pasión por la pelota sigue intacta.

Como concluye el informe de Doble Amarilla, la pelota manda, y estos retornos le dan un brillo especial a torneos regionales y ligas locales, recordando que el fútbol sigue siendo, ante todo, una cuestión de corazón y pertenencia.