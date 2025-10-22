Sucedió alrededor de las 10 y conmocionó tanto a los empleados del negocio como a todo el barrio. Un negociador del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) logró hacerlo recapacitar sobre su situación, por lo que se entregó pacíficamente.

Santo Tomé: se atrincheró en un local comercial después de discutir con su pareja y se entregó tras dos horas de tensión

Una situación de extrema tensión se vivió este miércoles en la ciudad de Santo Tomé , cuando un hombre súbitamente se atrincheró en el interior de una bulonería ubicada sobre avenida Luján, casi calle Uruguay .

El hecho, que mantuvo en vilo a vecinos y transeúntes durante más de dos horas, estaría vinculado a una presunta discusión de pareja que ocurrió minutos antes sobre la misma avenida.

Un negociador policial del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía capitalina logró hacerlo entrar en razón y finalmente se entregó pacíficamente.

El procedimiento policial

El suceso se inició en horas de la mañana, cuando el sujeto ingresó al comercio y, por motivos que aún no fueron esclarecidos, se encerró en el interior del local, negándose a salir y generando preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

De inmediato, se desplegó un amplio operativo de seguridad protagonizado por oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos, quienes acordonaron la zona para garantizar la seguridad de las personas y facilitar la intervención de los negociadores.

Asistencia médica

En paralelo, personal del servicio de emergencias SIES 107 se hizo presente en el lugar para brindar asistencia médica en caso de ser requerida, mientras el negociador del GOE intentaba establecer contacto con el hombre atrincherado.

Se entregó tranquilo

Finalmente, tras más de dos horas de tensión, el hombre depuso su actitud de manera pacífica, permitiendo que la situación se resolviera sin víctimas ni heridos.

Pasado el mediodía, la zona fue liberada y la actividad comercial comenzó a normalizarse, aunque el hecho dejó una fuerte conmoción en la comunidad local.

Continuidad de la investigación

Se informó la novedad sobre la ocurrencia del suceso y el procedimiento policial realizado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó un informe detallado sobre el episodio y su resolución pacífica. Las investigaciones continúan para determinar con precisión los motivos del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.