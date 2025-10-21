Uno Santa Fe | Colón | Colón

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Este miércoles la Reserva de Colón recibirá a Boca por la 14ª fecha del Torneo Proyección y Martín Minella decidió que Tomás Paredes sea el arquero titular

21 de octubre 2025 · 11:03hs
Colón jugará este miércoles desde las 15 ante Boca en el Brigadier López. El encuentro se da en el marco de la 15ª fecha de la Zona A del Torneo Proyección.

Tomás Paredes será el arquero titular ante Boca

Y la novedad más importante en el equipo de Reserva que dirige Martín Minella, tiene que ver con la decisión que tomó el entrenador rojinegro respecto a quien ocupará el arco sabalero.

El arquero titular es Gian Piaggio, pero en el último partido ante Banfield atajó Lucas Cuffia quien forma parte del Seleccionado Sub 20 de Ascenso.

De hecho, el pasado sábado Cuffia fue titular en el partido que el seleccionado nacional le ganó a la Selección de Bolivia Sub 17 por 6-0.

Sin embargo, para este partido ante Boca, se confirmó que el arquero titular será Tomás Paredes, quien fue titular en los últimos dos partidos que Colón jugó en el Torneo de la Primera Nacional ante Estudiantes y CADU.

